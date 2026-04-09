Творожная паска "Рафаэлло" и классическая: два рецепта, которые сейчас особенно готовят на Пасху

Есть десерты, которые не требуют долгого объяснения – достаточно одного кусочка, чтобы понять, почему их готовят каждый год. Творожная пасха именно из таких: холодная, нежная, с выразительным вкусом и совсем другим настроением, чем у обычной выпечки.

Особенно удобно, что для такого кулича не нужен сложный процесс – большинство работы здесь делает правильная текстура и несколько часов холода. Именно поэтому рядом с классическими рецептами все чаще выбирают новые варианты, где знакомый вкус сочетается с чем-то празднично необычным – например кокос, белый шоколад или нежный крем.

Как приготовить творожную пасху "Рафаэлло" без выпечки?

40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов творога;

– 100 граммов сгущенного молока;

– 80 граммов белого шоколада;

– 40 граммов сливочного масла;

– 150 граммов сметаны;

– 20 граммов кокосовой стружки;

– 40 граммов орехов;

– ванилин;

– белый шоколад для декора;

– миндальные хлопья для декора;

– кокосовая стружка для декора;

– сахарная присыпка для декора.

Приготовление:

Творог заранее перебейте блендером до нежной однородной консистенции. Если блендера нет, перетрите его через сито. Переложите творог в глубокую миску, добавьте сливочное масло комнатной температуры, сметану, ванилин и сгущенное молоко. Белый шоколад растопите в микроволновке, дайте ему немного остыть, чтобы он был теплым, а не горячим, и добавьте к творожной массе. После этого еще раз тщательно перебейте все блендером не менее 5 минут, чтобы масса стала полностью однородной. Кокосовую стружку поджарьте 1 – 2 минуты на сухой разогретой сковороде, чтобы она стала немного ароматнее и слегка изменила цвет. Пересыпьте ее в сухую тарелку и дайте остыть. Орехи также предварительно обжарьте и измельчите. Когда кокосовая стружка и орехи остынут, добавьте их к творожной основе и хорошо перемешайте до однородности. Форму для творожной пасхи застелите марлей, предварительно смоченной в воде, чтобы ее было легче разровнять. Форму поставьте в глубокую миску верхом вниз, выложите в нее марлю и плотно заполните творожной массой, хорошо утрамбовывая каждую ложку, чтобы внутри не оставалось воздуха. Поверхность разровняйте, слегка пристучите форму и накройте пасху краями марли. Сверху поставьте гнет, например маленькую тарелку и банку с водой, после чего поставьте всю конструкцию в холодильник на 10 – 12 часов. После остывания достаньте кулич, снимите гнет, разверните марлю, осторожно переверните на тарелку и снимите форму. Затем уберите марлю и украсьте пасху на свой вкус. Для декора можете использовать немного растопленного белого шоколада, миндальные хлопья, кокосовую стружку или сахарную присыпку.

Что добавить в классическую творожную пасху?

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов творога;

– 120 граммов сахара;

– 100 граммов растопленного сливочного масла;

– 100 граммов сметаны жирностью 20%;

– 150 граммов цукатов из вишни;

– вяленая вишня для декора;

– декор для украшения.

Приготовление:

Цукаты из вишни залейте кипятком и оставьте на несколько минут, чтобы они стали мягче. Тем временем в большую миску выложите творог и слегка разомните его вилкой. Добавьте сахар, влейте растопленное сливочное масло, положите сметану и перебейте все блендером до однородной нежной кремовой массы. После этого вернитесь к цукатам: слейте воду и хорошо их обсушите. Если нужно, выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу. Добавьте цукаты к творожной массе и аккуратно перемешайте ложкой. Форму для пасхи застелите марлей, выложите в нее творожную массу и хорошо утрамбуйте ложкой, чтобы внутри не осталось полостей. Поверхность разровняйте, сверху заверните края марли, поставьте тарелку и небольшой груз. После этого отправьте кулич в холодильник на ночь. За это время лишняя сыворотка стечет, а кулич хорошо стабилизируется. Утром достаньте ее из холодильника, слейте сыворотку и осторожно выньте из формы. Благодаря марле она легко отделяется и хорошо держит форму. Готовую пасху украсьте вяленой вишней и декором на свой вкус.

