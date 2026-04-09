Творожная паска "Рафаэлло" и классическая: два рецепта, которые сейчас особенно готовят на Пасху
- Творожная паска "Рафаэлло" готовится из творога, сгущенного молока, белого шоколада, сливочного масла, сметаны, кокосовой стружки и орехов.
- Классическая творожная паска содержит творог, сахар, растопленное сливочное масло, сметану, цукаты из вишни и вяленую вишню для декора.
Есть десерты, которые не требуют долгого объяснения – достаточно одного кусочка, чтобы понять, почему их готовят каждый год. Творожная пасха именно из таких: холодная, нежная, с выразительным вкусом и совсем другим настроением, чем у обычной выпечки.
Особенно удобно, что для такого кулича не нужен сложный процесс – большинство работы здесь делает правильная текстура и несколько часов холода. Именно поэтому рядом с классическими рецептами все чаще выбирают новые варианты, где знакомый вкус сочетается с чем-то празднично необычным – например кокос, белый шоколад или нежный крем.
Как приготовить творожную пасху "Рафаэлло" без выпечки?
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 граммов творога;
– 100 граммов сгущенного молока;
– 80 граммов белого шоколада;
– 40 граммов сливочного масла;
– 150 граммов сметаны;
– 20 граммов кокосовой стружки;
– 40 граммов орехов;
– ванилин;
– белый шоколад для декора;
– миндальные хлопья для декора;
– кокосовая стружка для декора;
– сахарная присыпка для декора.
Приготовление:
- Творог заранее перебейте блендером до нежной однородной консистенции.
- Если блендера нет, перетрите его через сито.
- Переложите творог в глубокую миску, добавьте сливочное масло комнатной температуры, сметану, ванилин и сгущенное молоко. Белый шоколад растопите в микроволновке, дайте ему немного остыть, чтобы он был теплым, а не горячим, и добавьте к творожной массе.
- После этого еще раз тщательно перебейте все блендером не менее 5 минут, чтобы масса стала полностью однородной.
- Кокосовую стружку поджарьте 1 – 2 минуты на сухой разогретой сковороде, чтобы она стала немного ароматнее и слегка изменила цвет.
- Пересыпьте ее в сухую тарелку и дайте остыть.
- Орехи также предварительно обжарьте и измельчите. Когда кокосовая стружка и орехи остынут, добавьте их к творожной основе и хорошо перемешайте до однородности. Форму для творожной пасхи застелите марлей, предварительно смоченной в воде, чтобы ее было легче разровнять.
- Форму поставьте в глубокую миску верхом вниз, выложите в нее марлю и плотно заполните творожной массой, хорошо утрамбовывая каждую ложку, чтобы внутри не оставалось воздуха. Поверхность разровняйте, слегка пристучите форму и накройте пасху краями марли.
- Сверху поставьте гнет, например маленькую тарелку и банку с водой, после чего поставьте всю конструкцию в холодильник на 10 – 12 часов.
- После остывания достаньте кулич, снимите гнет, разверните марлю, осторожно переверните на тарелку и снимите форму. Затем уберите марлю и украсьте пасху на свой вкус.
- Для декора можете использовать немного растопленного белого шоколада, миндальные хлопья, кокосовую стружку или сахарную присыпку.
Что добавить в классическую творожную пасху?
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов творога;
– 120 граммов сахара;
– 100 граммов растопленного сливочного масла;
– 100 граммов сметаны жирностью 20%;
– 150 граммов цукатов из вишни;
– вяленая вишня для декора;
– декор для украшения.
Приготовление:
- Цукаты из вишни залейте кипятком и оставьте на несколько минут, чтобы они стали мягче. Тем временем в большую миску выложите творог и слегка разомните его вилкой.
- Добавьте сахар, влейте растопленное сливочное масло, положите сметану и перебейте все блендером до однородной нежной кремовой массы.
- После этого вернитесь к цукатам: слейте воду и хорошо их обсушите. Если нужно, выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу.
- Добавьте цукаты к творожной массе и аккуратно перемешайте ложкой.
- Форму для пасхи застелите марлей, выложите в нее творожную массу и хорошо утрамбуйте ложкой, чтобы внутри не осталось полостей.
- Поверхность разровняйте, сверху заверните края марли, поставьте тарелку и небольшой груз. После этого отправьте кулич в холодильник на ночь.
- За это время лишняя сыворотка стечет, а кулич хорошо стабилизируется. Утром достаньте ее из холодильника, слейте сыворотку и осторожно выньте из формы.
- Благодаря марле она легко отделяется и хорошо держит форму. Готовую пасху украсьте вяленой вишней и декором на свой вкус.
