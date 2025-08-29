Шоколадные пирожные – замечательное дополнение к чаепитию и уютному отдыху. И сделать их легче, чем пойти в магазин!

Эти пирожные станут для вас открытием и придут на помощь даже тогда, когда кажется, что времени на приготовление чего-то особенного просто нет. 24 Канал советует попробовать этот замечательный десерт по рецепту портала "На пенсии".

Интересно Как отличить настоящий сыр пармезан от дешевых копий

Как приготовить шоколадные пирожные без выпекания?

Время : 15 минут + застывание

: 15 минут + застывание Порций: 6

Ингредиенты:

– 350 граммов печенья;

– 250 вареного сгущенного молока;

– 30 граммов сметаны;

– 100 граммов сливочного масла;

– 70 граммов грецких орехов;

– молочный шоколад для украшения.

Приготовление:

Измельчите грецкие орехи. В глубокую выложите вареное сгущенное молоко вместе со сметаной или греческим йогуртом и взбейте миксером. Добавьте мягкое сливочное масло и еще раз хорошо взбейте до однородности. Печенье поломайте руками на мелкие кусочки, смешайте с орехами и соедините с масляной массой. Тщательно перемешайте ложкой, после чего сформируйте небольшие шарики. Выложите их на поднос, застеленный пергаментом. Посыпьте пирожные натертым шоколадом и поставьте в холодильник минимум на 2 часа для застывания.

Что еще вкусненького можно приготовить?