29 августа, 10:16
Без духовки и яиц: готовим шоколадные пирожные, которые не купишь в кондитерской
Шоколадные пирожные – замечательное дополнение к чаепитию и уютному отдыху. И сделать их легче, чем пойти в магазин!
Эти пирожные станут для вас открытием и придут на помощь даже тогда, когда кажется, что времени на приготовление чего-то особенного просто нет. 24 Канал советует попробовать этот замечательный десерт по рецепту портала "На пенсии".
Как приготовить шоколадные пирожные без выпекания?
- Время: 15 минут + застывание
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 350 граммов печенья;
– 250 вареного сгущенного молока;
– 30 граммов сметаны;
– 100 граммов сливочного масла;
– 70 граммов грецких орехов;
– молочный шоколад для украшения.
Приготовление:
- Измельчите грецкие орехи.
- В глубокую выложите вареное сгущенное молоко вместе со сметаной или греческим йогуртом и взбейте миксером.
- Добавьте мягкое сливочное масло и еще раз хорошо взбейте до однородности.
- Печенье поломайте руками на мелкие кусочки, смешайте с орехами и соедините с масляной массой.
- Тщательно перемешайте ложкой, после чего сформируйте небольшие шарики. Выложите их на поднос, застеленный пергаментом.
- Посыпьте пирожные натертым шоколадом и поставьте в холодильник минимум на 2 часа для застывания.
Что еще вкусненького можно приготовить?
- Если времени мало – можно приготовить домашний зефир.
- Он легкий в приготовлении и не требует уникальных ингредиентов.
- Это десерт, который любят взрослые и дети.