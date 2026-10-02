Сколько граммов в столовой и чайной ложке: удобная памятка для кухни

Когда рецепт требует точности, а под рукой нет кулинарных весов, на помощь придет обычная ложка. Если знать несколько секретов, то специальные приспособления уже никогда не понадобятся.

Важно помнить: вес зависит не только от объема, но и от самого продукта. Рассказываем, сколько обычно весят самые популярные ингредиенты в столовой и чайной ложке, а также почему такая кухонная шпаргалка до сих пор остается полезной.

Почему ложки до сих пор используются в качестве меры?

Отмеряние ложками – это не случайная привычка, а наследие старой кулинарной системы мер, которая появилась еще до распространения кухонных весов. В домашних рецептах ложки прижились именно потому, что были под рукой почти на каждой кухне.

Еще одна причина проста: одинаковая ложка не означает одинаковый вес. Сахар, мука, соль или вода вмещают разное количество граммов, поэтому ориентироваться нужно не только на объем, но и на продукт.

Сколько граммов в столовой ложке

Для стандартной столовой ложки ориентируйтесь на следующие значения:

сахара – 25 – 20 граммов;

соли экстра – 28 – 22 грамма, каменной соли – 30 – 25 граммов;

пищевой соды – 28 – 22 грамма;

какао – 25 – 20 граммов, молотого кофе – 20 – 15 граммов;

корицы – 20 – 15 граммов;

лимонной кислоты в кристаллах – 16 – 12 граммов;

меда – 30 – 25 граммов;

желатина – 15 – 10 граммов;

воды, уксуса, молока – 13 граммов;

растительного масла, растопленного маргарина – 12 граммов;

пшеничной муки – 30 – 20 граммов.

Ложкой можно отмерить все / Фото Pixabay

Сколько граммов в чайной ложке

Когда нужно отмерить меньшее количество ингредиента, удобнее использовать чайную ложку. Здесь также важно обратить внимание, есть ли у продукта горка.

сахара – 8 – 5 граммов;

лимонной кислоты – 8 – 5 граммов;

молотого кофе – 7 – 4 грамма;

корицы – 8 – 5 граммов;

какао – 9 – 6 граммов;

сухих дрожжей – 3 – 2,5 грамма;

соли экстра – 10 – 7 граммов, каменной соли – 12 – 8 граммов;

желатина – 8 – 5 граммов;

воды, уксуса, молока – 4 грамма;

меда – 12 – 10 граммов;

растительного масла, растопленного маргарина – 4 грамма.

Такие подсказки экономят время, когда нужно быстро добавить небольшое количество продукта и нет желания доставать весы. Это особенно удобно в повседневном приготовлении, когда важна не идеальная точность до грамма, а понятный ориентир.