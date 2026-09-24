Золотое соотношение для котлет: сколько на самом деле лука нужно добавлять в фарш

Сочность котлет часто зависит от одного простого ингредиента – лука. Именно его количество в фарше может сделать блюдо нежным или, наоборот – сухим.

В котлетах часто все решает одна мелочь – сколько именно лука вы добавляете в фарш. Лук не только делает мясо сочнее, но и настолько сильно влияет на вкус, что неудачное соотношение может испортить все блюдо.

Почему лук так важен для котлет?

Лук придает фаршу сочность и аромат, поэтому котлеты получаются мягче и нежнее. Если его мало, блюдо становится сухим. Если слишком много – лук легко перебивает вкус мяса.

Именно поэтому здесь действует простая логика: важен баланс, а не максимальное количество ингредиента. Речь идет не о сложном кулинарном приеме, а о точной пропорции.

Лук – основа сочных котлет / Фото "Вкусные рецепты"

Сколько лука нужно добавлять?

Золотая пропорция – 200 – 300 граммов лука на 1 килограмм фарша (примерно 20 – 30 % от веса мяса или две средние луковицы). Для сухого куриного или говяжьего фарша берите ближе к 300 граммам, а для жирной свинины достаточно 150 – 200 граммов.

Для идеального аромата шеф-повара часто делят эту порцию пополам: часть натирают сырой для сока, а остальное пассируют до мягкости.

Что еще влияет на вкус?

Лук ценится в кулинарии еще и за свой характерный аромат. Он появляется при нарезке благодаря серосодержащим соединениям, которые и придают блюдам более насыщенный вкус.