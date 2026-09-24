У котлетах усе часто вирішує одна дрібниця – скільки саме цибулі ви додаєте до фаршу. Цибуля не лише робить м’ясо соковитішим, а й впливає на смак так сильно, що невдала пропорція може зіпсувати всю страву.

Чому цибуля так важлива для котлет?

Цибуля додає фаршу вологу й аромат, тому котлети виходять м’якшими та ніжнішими. Якщо її замало, страва стає сухою. Якщо забагато – цибуля легко перебиває смак м’яса.

Саме тому тут працює проста логіка: важливий баланс, а не максимальна кількість інгредієнта. Ідеться не про складний кулінарний прийом, а про влучну пропорцію.

Цибуля – основа соковитих котлет / Фото "Смачні рецепти"

Скільки цибулі треба додавати?

Золота пропорція – 200 – 300 грамів цибулі на 1 кілограм фаршу (приблизно 20 – 30% від ваги м'яса або дві середні цибулини). Для сухого курячого чи яловичого фаршу беріть ближче до 300 грамів, а для жирної свинини достатньо 150 – 200 грамів.

Для ідеального аромату шефи часто ділять цю порцію навпіл: частину труть сирою для соку, а решту пасерують до м'якості.

Що ще впливає на смак?

Цибуля цінується в кулінарії ще й через свій характерний аромат. Він з’являється під час нарізання через сірковмісні сполуки, які й додають стравам глибшого смаку.