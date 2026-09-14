Золотое соотношение для 3-литровой банки: сколько соли нужно добавить в капусту, чтобы она хрустела всю зиму

Сколько соли нужно положить в капусту, чтобы она хорошо заквасилась и не испортилась раньше времени? Ответ зависит не только от веса овощей, но и от того, идет ли речь о банке, ведре, рассоле или целых кочанах.

Квашеная капуста требует точности: если соли мало, овощи могут размякнуть, а если слишком много – брожение замедлится. Именно поэтому пропорции здесь важны не меньше, чем сам способ нарезки, рассказывает Господинька.



Для классического способа берут 25 граммов соли, то есть примерно 1 столовую ложку, на 1 килограмм уже нашинкованной капусты. Соль должна быть нейодированной – подойдет как крупного, так и мелкого помола.

Если добавляете морковь, ее не стоит класть слишком много: оптимально до 100 граммов на 1 килограмм капусты. Так смесь лучше пускает сок и равномерно квасится.

Закуска, которую любят все / Фото Pexels

Сколько соли нужно на 3-литровую банку?

Для 3-литровой банки обычно требуется от 2 до 3 килограммов капусты. В такую банку берут 50–70 граммов соли, то есть около 2–3 столовых ложек, и 150–200 граммов моркови.

Точное количество зависит от того, насколько мелко или крупно нашинкованы овощи. Чем крупнее кусочки, тем меньше капусты поместится в банку.

Сколько соли класть в ведро?

Для эмалированного ведра объемом 5 литров нужно около 5 килограммов капусты. На такое количество овощей берут 4–5 столовых ложек соли.

Чтобы капуста хорошо заквасилась, ее тщательно перетирают и плотно укладывают в чистую емкость. Так активнее выделяется сок, а процесс брожения протекает более равномерно.

Как солить капусту в рассоле?

Если капусту засаливают в рассоле, на 2 килограмма овощей берут 1,5 литра воды, 2 столовые ложки соли и 2 столовые ложки сахара. Для вкуса можно добавить перец и лавровый лист.

Такой способ подходит для капусты целыми кочанами или большими кусками. Здесь важно, чтобы овощи были полностью покрыты жидкостью.