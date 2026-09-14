Квашена капуста любить точність: якщо солі замало, овочі можуть розм’якнути, а якщо забагато – бродіння сповільниться. Саме тому пропорції тут важливі не менше, ніж сам спосіб нарізання, розповідає Господинька.



Для класичного способу беруть 25 грамів солі, тобто приблизно 1 столову ложку, на 1 кілограм уже нашаткованої капусти. Сіль має бути не йодованою – підійде як крупного, так і дрібного помелу.

Якщо додаєте моркву, її не варто класти забагато: оптимально до 100 грамів на 1 кілограм капусти. Саме так суміш краще пускає сік і рівномірно кваситься.

Закуска, яку люблять усі / Фото Pexels

Скільки солі потрібно на 3-літрову банку?

Для 3-літрової банки зазвичай потрібно від 2 до 3 кілограмів капусти. У таку банку беруть 50 – 70 грамів солі, тобто близько 2 – 3 столових ложок, і 150 – 200 грамів моркви.

Точна кількість залежить від того, наскільки дрібно або крупно нашатковані овочі. Чим більші шматочки, тим менше капусти вміститься в банку.

Скільки солі класти у відро?

Для емальованого відра об’ємом 5 літрів потрібно близько 5 кілограмів капусти. На таку кількість овочів беруть 4 – 5 столових ложок солі.

Щоб капуста добре заквасилася, її ретельно перетирають і щільно вкладають у чисту місткість. Так активніше виділяється сік, а процес бродіння йде рівномірніше.

Як солити капусту в розсолі?

Якщо капусту засолюють у розсолі, на 2 кілограми овочів беруть 1,5 літра води, 2 столові ложки солі та 2 столові ложки цукру. Для смаку можна додати перець і лавровий лист.

Такий спосіб підходить для капусти цілими качанами або великими шматками. Тут важливо, щоб овочі були повністю покриті рідиною.