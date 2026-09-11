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11 сентября, 13:33
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Французский ресторанный шедевр из простых кабачков: как рататуй превратили в шедевр

Лилия Имбировская-Сиваковская

Когда сезон кабачков в самом разгаре, а привычные жареные кружочки с чесноком или оладьи уже надоели, на помощь приходит классика французской кухни – изысканный прованский рататуй.

Вся прелесть этого блюда заключается в медленном тушении: овощи не варятся в собственном соку и не впитывают литры масла во время жарки, а медленно запекаются на густой пряной томатной основе. Кабачки становятся нежными, сохраняют сочность и форму, а аромат трав и запеченного чеснока мгновенно превращает обычные огородные овощи в блюдо ресторанного уровня.

Как приготовить рататуй из кабачков?

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Ингредиенты:
овощная спираль:
– 2 – 3 кабачка или цуккини;
– 3 – 4 упругих помидора;
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– 1 чайная ложка прованских трав;
– соль и перец по вкусу;
томатная подушка: 
– 2 болгарских перца;
– 300 граммов томатов в собственном соку;
– 1 луковица;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– щепотка сахара;
– пучок зелени.

Приготовление:

  1. Мелко нарежьте болгарский перец и лук кубиками и обжарьте в сотейнике на оливковом масле на среднем огне примерно 7 – 8 минут до мягкости.
  2. Добавьте к овощам измельченные помидоры, щепотку сахара, соль и перец, после чего тушите соус 10 минут до легкого загустения и взбейте погружным блендером в нежное бархатистое пюре.
  3. Вылейте теплый томатный соус на дно керамической или стеклянной формы для запекания, равномерно распределив его по всей поверхности.
  4. Нарежьте молодые кабачки и помидоры одинаковыми тонкими кружочками толщиной около 3 – 4 миллиметров, используя острый нож или терку-мандолину.
  5. Выложите ломтики овощей в форму вертикально "гармошкой", чередуя кабачок и помидор по кругу от краев к центру формы.
  6. В небольшой посуде смешайте оливковое масло, пропущенный через пресс чеснок, прованские травы, немного соли и перца.
  7. С помощью кулинарной кисточки тщательно смажьте верхушки овощных кружочков ароматным пряным маслом.
  8. Накройте форму кругом из пергаментной бумаги, слегка смазанной маслом, чтобы овощи равномерно пропарились изнутри и не подгорели по краям. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 35 – 40 минут.
  9. Снимите пергамент и оставьте рататуй в духовке еще на 10 минут, чтобы верхушки слегка подрумянились, а лишняя влага испарилась.
  10. Подавайте блюдо теплым, украсив листиками свежего базилика, в качестве легкого ужина или гарнира к запеченному мясу или рыбе.