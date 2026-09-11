Французский ресторанный шедевр из простых кабачков: как рататуй превратили в шедевр

Когда сезон кабачков в самом разгаре, а привычные жареные кружочки с чесноком или оладьи уже надоели, на помощь приходит классика французской кухни – изысканный прованский рататуй.

Вся прелесть этого блюда заключается в медленном тушении: овощи не варятся в собственном соку и не впитывают литры масла во время жарки, а медленно запекаются на густой пряной томатной основе. Кабачки становятся нежными, сохраняют сочность и форму, а аромат трав и запеченного чеснока мгновенно превращает обычные огородные овощи в блюдо ресторанного уровня.

Как приготовить рататуй из кабачков?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

овощная спираль:

– 2 – 3 кабачка или цуккини;

– 3 – 4 упругих помидора;

– 3 столовые ложки оливкового масла;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– 1 чайная ложка прованских трав;

– соль и перец по вкусу;

томатная подушка:

– 2 болгарских перца;

– 300 граммов томатов в собственном соку;

– 1 луковица;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– щепотка сахара;

– пучок зелени.

Приготовление: