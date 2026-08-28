Секрет сочного шашлыка без уксуса и кефира: шеф-повар рекомендует свиную шейку и простой маринад

Чтобы шашлык получился сочным, не всегда нужны уксус или кефир. В этом рецепте шеф-повар из Армении советует использовать свиную шею, соль, перец, лук и несколько трав.

Лето подходит к концу, поэтому стоит воспользоваться возможностью полакомиться любимым мясом на природе. Шеф-повар из Армении, которая уже 30 лет работает в ресторане, советует не перебарщивать с маринадом для шашлыка. Все дело в свиной шейке, луке и нескольких простых специях, рассказывает Lrytas.

Как выбрать мясо для шашлыка?

Прежде всего шеф-повар советует внимательно посмотреть на свинину. Она не должна быть ни слишком темной, ни слишком бледной, а поверхность – липкой. Если кусок нефасованный, стоит еще и оценить запах.

Для шашлыка лучше всего подходит свиная шейка. В ней достаточно внутреннего жира, поэтому при сильном жаре мясо не пересыхает и остается сочным.

Идеальный выбор для шашлыка и стейков / Фото Pixabay

Почему здесь не нужны уксус и кефир?

В этом рецепте шеф-повар не скрывает вкус мяса за большим количеством добавок. Она использует только горные травы, соль и перец, а кислоты не добавляет вовсе.

Логика проста: качественное мясо не нуждается в сложном маринаде. В домашнем варианте достаточно свежих трав, в частности майорана и базилика, немного лукового сока, соли и перца.

Как приготовить шашлык из свиной шеи?

Время: 2–3 часа + жарка

2–3 часа + жарка Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм свиной шеи;

– 1 средняя луковица;

– 1 чайная ложка сушеного базилика;

– 1/2 чайной ложки сушеного красного острого перца;

– 1/2 чайной ложки молотого черного перца;

– 1 чайная ложка соли.

Приготовление:

Свиную шею нарежьте кусочками примерно по 3 – 4 сантиметра. Луковицу нарежьте тонкими полукольцами. Положите мясо в миску, добавьте базилик, острый перец, черный перец, соль и лук. Хорошо перемешайте, слегка прижимая руками, чтобы лук пустил сок. Переложите все в плотно закрытый контейнер и поставьте в холодильник на 2 – 3 часа. Нанизайте мясо на шампуры и жарьте на огне, регулярно переворачивая, пока кусочки не подрумянятся и не дойдут до готовности.

Что подать к шашлыку?

Шеф-повар советует дополнить мясо картофелем, запеченным на огне. Для этого картофель разрезают пополам, солят, посыпают любимыми специями, нанизывают на шампур и жарят примерно 10 – 15 минут.

Хорошо сочетаются свежие овощи и зелень – они придают блюду свежесть и сбалансированность. А само название "шашлык" происходит из тюркской традиции и означает пищу, приготовленную на вертеле или шампуре.