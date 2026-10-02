Тертый пирог с яблоками и нектаринами: рассыпчатое тесто, сочная начинка и творожный крем

Нежный тертый пирог с яблоками и нектаринами сочетает в себе рассыпчатое тесто, сочную фруктовую начинку и творожный крем. Так же такое сочетание подарит особое настроение в осенние дни.

Яблоки и нектарины здесь служат не только начинкой, но и главной причиной того, почему пирог получается сочным и держит форму. Чтобы он не размок, фрукты сначала коротко тушат, а затем загущают крахмалом, рассказывает "Господинька".

Как приготовить яблочный пирог с рассыпчатым тестом?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

для теста:

– 2 яйца;

– 1 чайная ложка ванильного экстракта;

– 10 граммов разрыхлителя;

– 450 граммов муки;

– щепотка соли;

– 150 граммов сахара;

– 250 граммов сливочного масла;

для начинки:

– 600 граммов яблок;

– 500 граммов нектаринов;

– 20 миллилитров лимонного сока;

– 30 граммов сливочного масла;

– 80 граммов сахара;

– 1 чайная ложка ванильного экстракта;

– 1 чайная ложка корицы;

– 20 граммов кукурузного крахмала;

– 30 миллилитров воды;

сырный крем:

– 150 граммов творога;

– 30 граммов сахара;

– 1 яйцо;

– 10 граммов кукурузного крахмала;

– 1 чайная ложка ванильного экстракта;

– 30–40 граммов миндальных лепестков.

Приготовление:

Взбейте яйца с ванильным экстрактом. Муку просейте с разрыхлителем, солью и сахаром. Холодное масло натрите на большой терке и перетрите с сухими ингредиентами в крошку. Влейте яйца и быстро замесите тесто. Если оно липнет – подсыпьте муки, а если крошится – добавьте ложку ледяной воды. Разделите тесто: треть положите в морозилку на 30 минут, а большую часть – в холодильник. Для начинки очистите и нарежьте кубиками яблоки и нектарины, сбрызните их лимонным соком. На сливочном масле потушите фрукты с сахаром, ванилью и корицей примерно 5 минут. Разведите крахмал водой, влейте в горячие фрукты, перемешайте до загустения и снимите с огня. Для крема смешайте творог, сахар, яйцо, крахмал и ванильный экстракт и перемешайте до однородности. Большую часть теста раскатайте на пергаменте до толщины 3 – 4 миллиметра и переложите на противень. Равномерно распределите фруктовую начинку, а сверху выложите небольшими порциями творожный крем. Достаньте кусок теста из морозилки, натрите его на большой терке по всей поверхности и посыпьте миндальными лепестками. Выпекайте при 180 градусах примерно 35 – 40 минут до золотистого цвета, после чего дайте пирогу полностью остыть, чтобы начинка застыла. Подавайте пирог охлажденным и нарезанным на порционные кусочки, слегка присыпав сахарной пудрой.

На что обратить внимание

Именно холодное масло делает тесто рассыпчатым: во время выпечки оно тает не сразу и придает тесту легкую хрупкую структуру. Еще один ключевой момент – короткая процедура тушения фруктов. Она удаляет лишнюю влагу еще до помещения в духовку, поэтому пирог не размокает и хорошо держит форму.