Тертый пирог с яблоками и нектаринами: рассыпчатое тесто, сочная начинка и творожный крем
Нежный тертый пирог с яблоками и нектаринами сочетает в себе рассыпчатое тесто, сочную фруктовую начинку и творожный крем. Так же такое сочетание подарит особое настроение в осенние дни.
Яблоки и нектарины здесь служат не только начинкой, но и главной причиной того, почему пирог получается сочным и держит форму. Чтобы он не размок, фрукты сначала коротко тушат, а затем загущают крахмалом, рассказывает "Господинька".
Как приготовить яблочный пирог с рассыпчатым тестом?
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
для теста:
– 2 яйца;
– 1 чайная ложка ванильного экстракта;
– 10 граммов разрыхлителя;
– 450 граммов муки;
– щепотка соли;
– 150 граммов сахара;
– 250 граммов сливочного масла;
для начинки:
– 600 граммов яблок;
– 500 граммов нектаринов;
– 20 миллилитров лимонного сока;
– 30 граммов сливочного масла;
– 80 граммов сахара;
– 1 чайная ложка ванильного экстракта;
– 1 чайная ложка корицы;
– 20 граммов кукурузного крахмала;
– 30 миллилитров воды;
сырный крем:
– 150 граммов творога;
– 30 граммов сахара;
– 1 яйцо;
– 10 граммов кукурузного крахмала;
– 1 чайная ложка ванильного экстракта;
– 30–40 граммов миндальных лепестков.
Приготовление:
- Взбейте яйца с ванильным экстрактом.
- Муку просейте с разрыхлителем, солью и сахаром.
- Холодное масло натрите на большой терке и перетрите с сухими ингредиентами в крошку.
- Влейте яйца и быстро замесите тесто. Если оно липнет – подсыпьте муки, а если крошится – добавьте ложку ледяной воды.
- Разделите тесто: треть положите в морозилку на 30 минут, а большую часть – в холодильник.
- Для начинки очистите и нарежьте кубиками яблоки и нектарины, сбрызните их лимонным соком.
- На сливочном масле потушите фрукты с сахаром, ванилью и корицей примерно 5 минут.
- Разведите крахмал водой, влейте в горячие фрукты, перемешайте до загустения и снимите с огня.
- Для крема смешайте творог, сахар, яйцо, крахмал и ванильный экстракт и перемешайте до однородности. Большую часть теста раскатайте на пергаменте до толщины 3 – 4 миллиметра и переложите на противень.
- Равномерно распределите фруктовую начинку, а сверху выложите небольшими порциями творожный крем.
- Достаньте кусок теста из морозилки, натрите его на большой терке по всей поверхности и посыпьте миндальными лепестками.
- Выпекайте при 180 градусах примерно 35 – 40 минут до золотистого цвета, после чего дайте пирогу полностью остыть, чтобы начинка застыла.
- Подавайте пирог охлажденным и нарезанным на порционные кусочки, слегка присыпав сахарной пудрой.
На что обратить внимание
Именно холодное масло делает тесто рассыпчатым: во время выпечки оно тает не сразу и придает тесту легкую хрупкую структуру. Еще один ключевой момент – короткая процедура тушения фруктов. Она удаляет лишнюю влагу еще до помещения в духовку, поэтому пирог не размокает и хорошо держит форму.