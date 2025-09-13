Это универсальное тесто подходит для любых вареников и начинок. Оно не требует дополнительной муки во время процесса лепки.

Секрет успеха такого теста заключается в использовании кипятка. Поэтому, что сделать, чтобы лепить вареники без муки, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Arguments.

Читайте также Вечная дилемма: помешивать ли рис во время варки

Что сделать, чтобы лепить вареники без муки?

Процесс начинается с доведения до кипения в кастрюле 180 миллилитров жидкости – 90 миллилитров воды и 90 миллилитров молока. После добавления 1 чайной ложки соли смесь снимают с огня.

Далее в миску кладут 280 граммов муки, в которой рукой делают углубление для добавления 2 столовых ложек масла. После этого вливают горячую водно-молочную смесь, и замешивают тесто.

Сначала используют ложку, но когда тесто становится послушным, для более тщательного вымешивания используют руки. Хозяйки заметят, что полученное тесто теплое и приятное на ощупь, имеет прекрасную формовочную способность и не требует дополнительной муки при лепке.

Ключ к успеху этого теста – в использовании кипятка, который способствует его заварной текстуре. Это позволяет ему прекрасно держать форму.



Как слепить идеальные вареники / Фото Unsplash

Выходные – лучшее время для вареников. Предлагаем приготовить их с картофелем и сыром по рецепту Натальи Сус.

Вареники с картофелем и творогом

Время: 1 час 10 минут

1 час 10 минут Порций: 6

Ингредиенты для теста:

– 700 граммов муки;

– 3 грамма соли;

– 1 яйцо;

– 30 миллилитров растительного масла;

– 310 миллилитров теплой воды.



Для начинки:

– 4 вареные картофелины;

– 500 граммов творога кисломолочного сыра;

– соль по вкусу.



Для зажарки:

– 1 лук;

– 60 миллилитров растительного масла;

– 3 грамма соли.

Приготовление:

В глубокой миске смешайте муку, соль, масло и яйцо. Влейте постепенно теплую воду и начните замешивать тесто. Сначала замешивайте в миске, затем выложите на посыпанную мукой поверхность и хорошо вымесите в течение 5 – 10 минут. Положите тесто в пакет и оставьте на 20 минут.

Отваренный картофель разомните в пюре. Добавьте творог, соль и разомните вместе до однородной массы.

Лук нарежьте кубиками и обжарьте на разогретой с маслом сковороде до золотистого цвета. Зажарку немного подсолите.

Тесто разделите на несколько частей. Сформируйте колбаски и нарежьте их на кусочки. Раскатайте круглые лепешки. Положите на них посередине начинку и хорошо защипните края теста.

Вскипятите воду, подсолите, выложите порцию вареников и аккуратно перемешайте. Варите после закипания на небольшом огне 3 – 4 минуты, периодически перемешивая. Достаньте вареники шумовкой и выложите в тарелку. Смажьте зажаркой и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

К слову, украинская легенда Павел Зибров с детства обожает вареники.