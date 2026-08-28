Легендарный торт "Белые ночи" из 80-х: забытый рецепт медово-шоколадного десерта с нежным кремом

Не все кулинарные хиты прошлого стоит оставлять в кулинарных тетрадях. Торт "Белые ночи", который пользовался огромной популярностью в 80-х годах, и сегодня поражает своей гармоничной структурой.

Мягкие шоколадно-медовые коржи идеально сочетаются с легким заварным кремом на сливках. Этот десерт готовится из простых и доступных ингредиентов без сложных кондитерских приемов, но выглядит празднично и буквально тает во рту, рассказывает "Господинька".

Как приготовить торт "Белые ночи"?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

для теста:

– 4 куриных яйца;

– 200 граммов сахара;

– 80 граммов меда;

– 100 граммов сливочного масла;

– 600 граммов муки;

– 40 граммов какао-порошка;

– 1 чайная ложка соды (погашенной 1 столовой ложкой 6% уксуса);

– щепотка соли;

для крема и украшения:

– 500 миллилитров молока;

– 500 миллилитров жирных сливок;

– 1 яйцо;

– 100 граммов сахара;

– 50 граммов кукурузного крахмала;

– 2 столовые ложки сахарной пудры;

– ванилин по вкусу;

– черный или молочный шоколад для украшения.

Приготовление: