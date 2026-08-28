Легендарный торт "Белые ночи" из 80-х: забытый рецепт медово-шоколадного десерта с нежным кремом
Не все кулинарные хиты прошлого стоит оставлять в кулинарных тетрадях. Торт "Белые ночи", который пользовался огромной популярностью в 80-х годах, и сегодня поражает своей гармоничной структурой.
Мягкие шоколадно-медовые коржи идеально сочетаются с легким заварным кремом на сливках. Этот десерт готовится из простых и доступных ингредиентов без сложных кондитерских приемов, но выглядит празднично и буквально тает во рту, рассказывает "Господинька".
Как приготовить торт "Белые ночи"?
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
для теста:
– 4 куриных яйца;
– 200 граммов сахара;
– 80 граммов меда;
– 100 граммов сливочного масла;
– 600 граммов муки;
– 40 граммов какао-порошка;
– 1 чайная ложка соды (погашенной 1 столовой ложкой 6% уксуса);
– щепотка соли;
для крема и украшения:
– 500 миллилитров молока;
– 500 миллилитров жирных сливок;
– 1 яйцо;
– 100 граммов сахара;
– 50 граммов кукурузного крахмала;
– 2 столовые ложки сахарной пудры;
– ванилин по вкусу;
– черный или молочный шоколад для украшения.
Приготовление:
- Взбейте миксером яйца с щепоткой соли и сахаром до образования светлой пышной пены.
- Добавьте растопленное и охлажденное до комнатной температуры сливочное масло, мед и погашенную уксусом соду.
- Введите в массу какао-порошок и муку, добавляя ее порциями в три этапа, и замесите мягкое пластичное тесто.
- Разделите тесто на 6 равных частей (примерно по 210 грамм каждая) и сформируйте шарики.
- Дно формы диаметром 24 сантиметра застелите пергаментом, руками или скалкой распределите порцию теста по всей площади, густо проколите вилкой и выпекайте при 180 градусах примерно 7–8 минут, следя за тем, чтобы корж не пересушился.
- Выпеченные коржи дайте постоять 5 минут в форме, после чего переложите на решетку для остывания, поочередно выпекая все пласты на одном листе пергамента.
- Для крема смешайте в сотейнике яйцо, сахар, кукурузный крахмал и теплое молоко, поставьте на средний огонь и варите при постоянном помешивании до появления первых больших пузырьков и заметного загустения.
- Снимите заварную основу с огня, переложите в чистую посуду, накройте пищевой пленкой "в контакт" и оставьте до полного остывания.
- Отдельно взбейте охлажденные жирные сливки с сахарной пудрой и ванилином до устойчивой формы, а затем на низкой скорости миксера постепенно введите заварную массу до получения однородного крема.
- Соберите торт, выкладывая примерно по 4 столовые ложки крема на каждый корж, а также смажьте верх и бока.
- Украсьте десерт крупной шоколадной стружкой или какао-порошком и оставьте в холодильнике на ночь для полного пропитывания.