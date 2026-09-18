Золотой шедевр осени: секрет невероятно нежной тыквенно-творожной запеканки с эффектом "зебры"
Яркую тыкву часто воспринимают исключительно как основу для обычной каши. Однако в сочетании с нежным творогом она превращается в изысканный десерт ресторанного уровня.
Эта мраморная запеканка поражает не только эффектным узором в разрезе, но и удивительной бархатистой текстурой, которая больше напоминает изысканный суфле-чизкейк, чем привычную домашнюю запеканку. Ароматные пряности полностью маскируют специфический овощной привкус, оставляя лишь мягкую сладость, солнечный цвет и невероятную сливочную нежность.
Как приготовить тыквенную запеканку?
- Время: 1 час 15 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 500 граммов тыквенной мякоти;
– 400 граммов творога;
– 5 яиц (3 в тыквенную массу, 2 в творожную);
– 170 граммов сахара (100 в тыквенную часть, 70 в творожную);
– 100 граммов сметаны;
– 3 столовые ложки муки;
– 1 столовая ложка кукурузного крахмала;
– 50 граммов сливочного масла (плюс кусочек для смазывания формы);
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 1 пакетик ванильного сахара;
специи:
– 1 чайная ложка молотой корицы;
– половина чайной ложки молотого имбиря;
– щепотка мускатного ореха;
– щепотка соли.
Приготовление:
- Мякоть тыквы нарежьте средними кусочками и запеките в разогретой до 180 градусов духовке до полной мягкости в течение 20 – 25 минут или потушите в кастрюле с парой ложек воды под крышкой.
- Готовый овощ откиньте на дуршлаг, слейте весь лишний сок, измельчите погружным блендером в гладкое однородное пюре и дайте ему остыть до комнатной температуры.
- В отдельной глубокой посуде смешайте творог, два яйца, 70 граммов сахара, ванильный сахар и кукурузный крахмал.
- Тщательно взбейте массу погружным блендером до абсолютно шелковистой, кремообразной консистенции, чтобы не осталось ни одной творожной крупинки.
- В остывшее тыквенное пюре добавьте три яйца, 100 граммов сахара, сметану, растопленное неострое сливочное масло и щепотку соли.
- Взбейте венчиком, после чего всыпьте просеянную муку с разрыхлителем, корицей, имбирем и мускатным орехом, тщательно вымешивая тесто до однородной шелковистой консистенции без комочков.
- Обе массы должны получиться примерно одинаковой густоты.
- Форму для выпечки диаметром 22 – 24 сантиметра смажьте сливочным маслом и застелите дно пергаментом.
- Поочередно выкладывайте строго по центру формы по две столовые ложки то тыквенной, то творожной массы – слои сами растекутся к краям, образуя красивые концентрические круги по принципу пирога "Зебра".
- По желанию проведите деревянной шпажкой от центра к бортикам, рисуя узор паутинки.
- Поставьте форму в разогретую до 175 – 180 градусов духовку без конвекции на 45 – 50 минут. Края десерта должны хорошо схватиться и подрумяниться, а середина при легком покачивании формы может едва заметно дрожать.
- Выключите духовку, приоткройте дверцу на несколько сантиметров и оставьте запеканку медленно остывать внутри на 20–30 минут, чтобы избежать резкого перепада температур.
- После этого достаньте форму и обязательно дайте блюду полностью остыть: творожные и тыквенные слои стабилизируются, и десерт можно будет нарезать на идеально ровные, красивые порционные кусочки.