Золотой шедевр осени: секрет невероятно нежной тыквенно-творожной запеканки с эффектом "зебры"

Яркую тыкву часто воспринимают исключительно как основу для обычной каши. Однако в сочетании с нежным творогом она превращается в изысканный десерт ресторанного уровня.

Эта мраморная запеканка поражает не только эффектным узором в разрезе, но и удивительной бархатистой текстурой, которая больше напоминает изысканный суфле-чизкейк, чем привычную домашнюю запеканку. Ароматные пряности полностью маскируют специфический овощной привкус, оставляя лишь мягкую сладость, солнечный цвет и невероятную сливочную нежность.

Как приготовить тыквенную запеканку?

Время : 1 час 15 минут

: 1 час 15 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 500 граммов тыквенной мякоти;

– 400 граммов творога;

– 5 яиц (3 в тыквенную массу, 2 в творожную);

– 170 граммов сахара (100 в тыквенную часть, 70 в творожную);

– 100 граммов сметаны;

– 3 столовые ложки муки;

– 1 столовая ложка кукурузного крахмала;

– 50 граммов сливочного масла (плюс кусочек для смазывания формы);

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 1 пакетик ванильного сахара;

специи:

– 1 чайная ложка молотой корицы;

– половина чайной ложки молотого имбиря;

– щепотка мускатного ореха;

– щепотка соли.

Приготовление: