Ця мармурова запіканка вражає не лише ефектним візерунком у розрізі, а й дивовижною оксамитовою текстурою, яка більше нагадує витончений суфле-чізкейк, ніж звичну домашню запіканку. Ароматні прянощі повністю приховують специфічний овочевий присмак, залишаючи лише м'яку солодкість, сонячний колір та неймовірну вершкову ніжність.

Як зробити гарбузову запіканку?

  • Час: 1 година 15 хвилин
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
– 500 грамів мʼякоті гарбуза;
– 400 грамів кисломолочного сиру;
– 5 яєць (3 в гарбузову масу, 2 в сирну);
– 170 грамів цукру (100 у гарбузову частину, 70 у сирну);
– 100 грамів сметани;
– 3 столові ложки борошна;
– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;
– 50 грамів вершкового масла (плюс шматочок для змащування форми);
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 1 пакетик ванільного цукру;
прянощі:
– 1 чайна ложка меленої кориці;
– пів чайної ложки меленого імбиру;
– дрібка мускатного горіха;
– дрібка солі.

Приготування:

  1. М'якоть гарбуза наріжте середніми шматочками й запечіть у розігрітій до 180 градусів духовці до повної м'якості протягом 20 – 25 хвилин або протушкуйте в каструлі з парою ложок води під кришкою.
  2. Готовий овоч відкиньте на друшляк, злийте весь зайвий сік, перебийте занурювальним блендером у гладке однорідне пюре та дайте йому охолонути до кімнатної температури.
  3. В окремому глибокому посуді з'єднайте кисломолочний сир, два яйця, 70 грамів цукру, ванільний цукор і кукурудзяний крохмаль.
  4. Ретельно збийте масу занурювальним блендером до абсолютно шовковистого, кремового стану, щоб не залишилося жодної сирної крупинки.
  5. До охолодженого гарбузового пюре додайте три яйця, 100 грамів цукру, сметану, розтоплене негостре вершкове масло та дрібку солі.
  6. Збийте вінчиком, після чого всипте просіяне борошно з розпушувачем, корицею, імбиром і мускатним горіхом, ретельно вимішуючи тісто до однорідної шовковистої консистенції без грудочок.
  7. Обидві маси мають вийти приблизно однакової густини.
  8. Форму для випікання діаметром 22 – 24 сантиметра змастіть вершковим маслом і застеліть дно пергаментом.
  9. По черзі викладайте суворо по центру форми по дві столові ложки то гарбузової, то сирної маси – шари самі розтікатимуться до країв, утворюючи красиві концентричні кола за принципом пирога "Зебра".
  10. За бажанням проведіть дерев'яною шпажкою від центру до бортиків, малюючи візерунок павутинки.
  11. Відправте форму в розігріту до 175 – 180 градусів духовку без конвекції на 45 – 50 хвилин. Краї десерту мають добре схопитися та підрум'янитися, а серединка при легкому похитуванні форми може ледь помітно тремтіти.
  12. Вимкніть духовку, прочиніть дверцята на кілька сантиметрів і залиште запіканку повільно остигати всередині на 20 – 30 хвилин, щоб уникнути різкого перепаду температур.
  13. Після цього дістаньте форму й обов'язково дайте страві охолонути повністю: сирні та гарбузові шари стабілізуються, і десерт можна буде нарізати на ідеально рівні, красиві порційні шматочки.