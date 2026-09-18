Ця мармурова запіканка вражає не лише ефектним візерунком у розрізі, а й дивовижною оксамитовою текстурою, яка більше нагадує витончений суфле-чізкейк, ніж звичну домашню запіканку. Ароматні прянощі повністю приховують специфічний овочевий присмак, залишаючи лише м'яку солодкість, сонячний колір та неймовірну вершкову ніжність.
Як зробити гарбузову запіканку?
- Час: 1 година 15 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 500 грамів мʼякоті гарбуза;
– 400 грамів кисломолочного сиру;
– 5 яєць (3 в гарбузову масу, 2 в сирну);
– 170 грамів цукру (100 у гарбузову частину, 70 у сирну);
– 100 грамів сметани;
– 3 столові ложки борошна;
– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;
– 50 грамів вершкового масла (плюс шматочок для змащування форми);
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 1 пакетик ванільного цукру;
прянощі:
– 1 чайна ложка меленої кориці;
– пів чайної ложки меленого імбиру;
– дрібка мускатного горіха;
– дрібка солі.
Приготування:
- М'якоть гарбуза наріжте середніми шматочками й запечіть у розігрітій до 180 градусів духовці до повної м'якості протягом 20 – 25 хвилин або протушкуйте в каструлі з парою ложок води під кришкою.
- Готовий овоч відкиньте на друшляк, злийте весь зайвий сік, перебийте занурювальним блендером у гладке однорідне пюре та дайте йому охолонути до кімнатної температури.
- В окремому глибокому посуді з'єднайте кисломолочний сир, два яйця, 70 грамів цукру, ванільний цукор і кукурудзяний крохмаль.
- Ретельно збийте масу занурювальним блендером до абсолютно шовковистого, кремового стану, щоб не залишилося жодної сирної крупинки.
- До охолодженого гарбузового пюре додайте три яйця, 100 грамів цукру, сметану, розтоплене негостре вершкове масло та дрібку солі.
- Збийте вінчиком, після чого всипте просіяне борошно з розпушувачем, корицею, імбиром і мускатним горіхом, ретельно вимішуючи тісто до однорідної шовковистої консистенції без грудочок.
- Обидві маси мають вийти приблизно однакової густини.
- Форму для випікання діаметром 22 – 24 сантиметра змастіть вершковим маслом і застеліть дно пергаментом.
- По черзі викладайте суворо по центру форми по дві столові ложки то гарбузової, то сирної маси – шари самі розтікатимуться до країв, утворюючи красиві концентричні кола за принципом пирога "Зебра".
- За бажанням проведіть дерев'яною шпажкою від центру до бортиків, малюючи візерунок павутинки.
- Відправте форму в розігріту до 175 – 180 градусів духовку без конвекції на 45 – 50 хвилин. Краї десерту мають добре схопитися та підрум'янитися, а серединка при легкому похитуванні форми може ледь помітно тремтіти.
- Вимкніть духовку, прочиніть дверцята на кілька сантиметрів і залиште запіканку повільно остигати всередині на 20 – 30 хвилин, щоб уникнути різкого перепаду температур.
- Після цього дістаньте форму й обов'язково дайте страві охолонути повністю: сирні та гарбузові шари стабілізуються, і десерт можна буде нарізати на ідеально рівні, красиві порційні шматочки.