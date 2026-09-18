Ця мармурова запіканка вражає не лише ефектним візерунком у розрізі, а й дивовижною оксамитовою текстурою, яка більше нагадує витончений суфле-чізкейк, ніж звичну домашню запіканку. Ароматні прянощі повністю приховують специфічний овочевий присмак, залишаючи лише м'яку солодкість, сонячний колір та неймовірну вершкову ніжність.

Як зробити гарбузову запіканку?

Час : 1 година 15 хвилин

: 1 година 15 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 500 грамів мʼякоті гарбуза;

– 400 грамів кисломолочного сиру;

– 5 яєць (3 в гарбузову масу, 2 в сирну);

– 170 грамів цукру (100 у гарбузову частину, 70 у сирну);

– 100 грамів сметани;

– 3 столові ложки борошна;

– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;

– 50 грамів вершкового масла (плюс шматочок для змащування форми);

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 1 пакетик ванільного цукру;

прянощі:

– 1 чайна ложка меленої кориці;

– пів чайної ложки меленого імбиру;

– дрібка мускатного горіха;

– дрібка солі.

Приготування: