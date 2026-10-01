Тыквенный торт без духовки: как приготовить нежный десерт на блинчиках и собрать его за 10 минут

Тыквенный торт без духовки может стать тем самым десертом, который готовится быстро, а выглядит так, будто над ним долго трудились. В этом варианте тыквенные блинчики сочетаются с нежным сметанным кремом и застывают в холодильнике.

Тыква – один из главных ингредиентов осени, так что давайте наслаждаться ею в полной мере. Блинный торт – это отличная идея для десерта, который точно не задержится в холодильнике надолго, сообщает портал "Господинька". Как приготовить тыквенный торт? Время: 2–3 часа

2–3 часа Порций: 8 Ингредиенты:

– 300 граммов вареной тыквы;

– 2 яйца;

– 1 щепотка соли;

– 30 граммов сахара;

– 400 миллилитров молока;

– 200 граммов муки;

– 45–50 граммов растительного масла;

– 500 граммов сметаны или густого йогурта;

– 120 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 20 граммов быстрорастворимого желатина;

– 50 миллилитров холодной воды. Приготовление: Нарежьте тыкву небольшими кубиками, залейте холодной водой и варите 10 – 15 минут после закипания, пока она не станет мягкой. Откиньте тыкву на дуршлаг и измельчите блендером в пюре. Добавьте яйца, щепотку соли, сахар и холодное молоко, перемешайте. Всыпьте просеянную муку, а в конце добавьте растительное масло. На хорошо разогретой сковороде выпекайте блины: примерно 1 минуту с одной стороны и 30 секунд с другой. Смешайте сметану или густой йогурт с сахаром и ванильным сахаром. Отдельно залейте желатин холодной водой и оставьте набухать. Растопите желатин в микроволновке примерно за 20 секунд и добавьте в сметанную массу. Остывшие блины сверните по одному или по два, нарежьте полосками примерно по 1 сантиметру и смешайте с кремом. Выложите массу в кондитерское кольцо, застеленное пленкой и пергаментом, разровняйте поверхность и поставьте торт в холодильник на 2 – 3 часа.