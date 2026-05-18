Как правильно готовить кофе по-турецки: ваше утро будет иметь особый вкус

Кофе – это не просто напиток, а настоящий утренний ритуал. Важно знать несколько секретов, чтобы впечатления были действительно особенными.

Приготовление кофе не слишком сложный процесс, однако важно знать несколько секретов. С ними вкус напитка раскроется на всю глубину.

Когда в Турции начали варить кофе?

История кофе в Турции берет свое начало в XVI веке, во времена правления султана Сулеймана Великолепного. В 1543 году или чуть позже Османский наместник Йемена Оздемир Паша обнаружил удивительный бодрящий напиток в своем регионе и решил привезти кофейные зерна во дворец Топкапы в Стамбуле, рассказывает Memphistours. Султан и его окружение были настолько поражены вкусом и эффектом напитка, что кофе мгновенно получил официальный статус королевского угощения, а во дворце даже появилась новая престижная должность – "кахведжибаши", то есть главный кофевар султана.

Напиток с историей / Фото Pixabay

Именно при османском дворе был изобретен уникальный метод приготовления, который сегодня известен всему миру как "кофе по-турецки". Вместо того, чтобы просто заваривать зерна, дворцовые повара начали измельчать их до состояния мелкой пыли. Этот порошок варили вместе с водой (и часто с сахаром) в специальных медных сосудах с узким горлышком – джезвах (турках) – на горячем песке или пепле. Такой способ позволял получить густой, насыщенный напиток с плотной пеной, которая удерживала аромат внутри чашки.

Из дворцовых покоев кофе быстро попал на улицы Стамбула, навсегда изменив социальную жизнь города. В 1554 (или 1555) году двое сирийских купцов открыли в районе Тахтакале первую в истории общественную кофейню. Эти заведения мгновенно превратились в главные центры культурной и интеллектуальной жизни Османской империи. Здесь собирались поэты, художники, ученые и политики, чтобы поиграть в шахматы, обсудить новости, почитать стихи и, конечно, выпить чашечку крепкого черного кофе.

Популярность кофе была настолько стремительной, что она даже вызвала беспокойство у религиозной и политической верхушки. Некоторые султаны, в частности Мурад IV в XVII веке, пытались строго запретить кафе, считая их местами распространения бунтарских мыслей и свободомыслия, а религиозные лидеры объявляли кофе "греховным зельем". Однако никакие запреты и жестокие наказания не смогли остановить любовь народа к этому напитку, и в конце концов кофе стал неотъемлемой частью турецкой идентичности и дипломатии.

Почему кофе по-турецки особенный?

Особенность кофе по-турецки заключается прежде всего в его уникальном способе помола и варки, который не меняется уже на протяжении веков. В отличие от европейских методов, где кофейные зерна мелют до состояния крупинок, для турецкого рецепта их измельчают в сверхтонкую пыль, похожую на сахарную пудру, рассказывает Whole latte love. Этот порошок заливают холодной водой и медленно нагревают в специальной медной турке.

Благодаря отсутствию фильтрации во время варки, все эфирные масла и мелкие частицы кофе остаются в напитке, создавая невероятно густую, плотную и насыщенную текстуру. Главным визуальным и вкусовым критерием аутентичного турецкого кофе является густая, бархатная пена, которая образуется на поверхности во время медленного поднятия напитка в джезве. Эта пенка выполняет роль естественной "крышечки": она удерживает внутри чашки тонкий аромат, не позволяя ему быстро выветриваться, и сохраняет кофе горячим в течение длительного времени.

Кофе по-турецки всегда подают в маленьких деликатных чашках вместе со стаканом чистой холодной воды и кусочком рахат-лукума или другого традиционного десерта. Вода нужна для того, чтобы очистить вкусовые рецепторы перед первым глотком и в полной мере ощутить благородную горчинку напитка.

Как варить кофе по-турецки?

Приготовление аутентичного кофе по-турецки требует использования кофейных зерен тончайшего помола, который по консистенции напоминает сахарную пудру или муку. Для одной порции классического напитка возьмите медную турку и засыпьте туда одну-две чайные ложки кофе с горкой, советует Rainforest-alliance. Если вы любите сладкий напиток, сахар нужно добавлять именно на этом этапе, поскольку в готовый кофе его уже не кладут и не перемешивают, чтобы не разрушить нежную текстуру.

После этого влейте в джезву кофейную чашку холодной чистой воды и тщательно перемешайте содержимое ложечкой, чтобы кофейная пыль полностью соединилась с жидкостью. Поставьте сосуд на минимальный огонь или на специальное устройство с горячим песком. Медленный нагрев является критически важным, ведь он позволяет воде максимально впитать все эфирные масла и полезные вещества без закипания самого напитка.

Главная задача – внимательно следить за процессом поднятия пены. Примерно через 3 – 4 минуты по краям джезвы начнет образовываться и медленно подниматься густая бархатная пенка. Как только она дойдет до суженного горлышка, джезву нужно немедленно снять с огня, не позволяя кофе закипеть, иначе пена разрушится, а напиток приобретет неприятную горечь.

Аккуратно переложите ложкой часть пенки в чашку, а затем осторожно влейте сам кофе по стенке чашки. Перед тем как сделать первый глоток, подождите 1 – 2 минуты, чтобы мелкий кофейный осадок полностью опустился на дно чашки.

