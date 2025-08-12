Сезон душистого, невероятно сладкого и полезного меда в разгаре. Именно поэтому следует точно знать, как выбрать настоящий мед, и лучше всего прислушиваться к советам опытных пасечников.

В интернете и социальных сетях есть много подсказок, которые помогут выбрать натуральный мед. Но все ли они действенны? Чтобы вы могли избежать ошибок и смаковали только натуральный продукт, 24 Канал пообщался с семьей Салашных, которые ведут свою пасеку 10 лет, и расспросил о том, на что обращать внимание при покупке меда.

Читайте также Пена в компоте: безопасно ли проваривать напиток и употреблять

Можно ли проверить мед дома?

На этот счет есть много мифов, и даже самые популярные способы являются ложными. Например, о появлении сот, если добавить к меду немного воды. Этим методом часто пользуются недобросовестные продавцы и так обманывают людей.

Это называют "генетической памятью меда". На самом деле это физическое явление имеет наименование ячейки Бенара. Они образуются, если соединить любую жидкость и воду.

Есть много мифов о проверке качества меда / Фото Pixabay

Второе, во что не стоит верить, – это метод, при котором настоящий мед, когда перевернуть банку, будет иметь два пузырька. Это также неправда – здесь речь идет о влажности продукта.

Одна из проверенных признаков того, что перед вами настоящий мед, – его кристаллизация, когда образуется глюкозная сетка. Это то, что подделать невозможно. В некоторых сортах она больше, в других – не такая заметная, однако само ее наличие свидетельствует о том, что перед вами настоящий мед.

Также лучше обращаться к проверенным продавцам, качество которых проверено опытом и годами.