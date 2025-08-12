Сезон запашного, неймовірно солодкого та корисного меду у розпалі. Саме тому слід точно знати, як обрати справжній мед, і найкраще дослухатися до порад досвідчених пасічників.

В інтернеті та соціальних мережах є багато підказок, які допоможуть обрати натуральний мед. Та чи всі вони дієві? Щоб ви могли уникнути помилок та смакували лише натуральний продукт, 24 Канал поспілкувався з родиною Салашних, які ведуть свою пасіку 10 років, та розпитав про те, на що звертати увагу при купівлі меду.

Читайте також Піна в компоті: чи безпечно проварювати напій і вживати

Чи можна перевірити мед вдома?

Щодо цього є багато міфів, і навіть найпопулярніші способи є хибними. Наприклад, про появу сот, якщо додати до меду трішки води. Цим методом часто користуються недобросовісні продавці і так обманюють людей.

Це називають "генетичною пам'яттю меду". Насправді це фізичне явище має найменування комірки Бенара. Вони утворюються, якщо поєднати будь-яку рідину і воду.

Є багато міфів про перевірку якості меду / Фото Pixabay

Друге, у що не варто вірити, – це метод, при якому справжній мед, коли перевернути банку, матиме дві бульбашки. Це також неправда – тут йдеться про вологість продукту.

Одна з перевірених ознак того, що перед вами справжній мед, – його кристалізація, коли утворюється глюкозна сітка. Це те, що підробити неможливо. У деяких сортах вона більша, в інших – не така помітна, проте сама її наявність свідчить про те, що перед вами справжній мед.

Також краще звертатися до перевірених продавців, якість яких перевірена досвідом та роками.