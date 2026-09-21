Какая специя сделает котлеты сочнее и ароматнее: простой трюк с паприкой

Добавьте в обычный фарш одну недорогую специю –, и котлеты могут стать заметно ароматнее и сочнее. Главное – соблюдать правильные пропорции и не переборщить со вкусом.

Паприка здесь используется не как "дополнительная специя", а как простой способ сделать фарш более ароматным и нежным на вкус.

Почему именно паприка

Речь идет о сладкой молотой паприке без остроты. Она хорошо раскрывается во время жарки и подходит к свинине, говядине и курице.

На 500 граммов фарша достаточно примерно 1 чайной ложки специи. Если добавить больше, вкус паприки может стать слишком доминирующим.

Секрет идеального фарша / Фото Pixabay

Как добавить ее в фарш

Паприку лучше смешать с фаршем вместе с луком, солью и черным перцем. После этого массу следует хорошо перемешать в течение нескольких минут – так специи распределятся равномерно.

Чтобы котлеты не были сухими, важен не только аромат, но и влага. Мелко нарезанный или натертый лук, немного свинины к сухой говядине и кусочек хлеба, замоченный в молоке или воде, помогут сохранить сочность.

Что нужно учесть при жарке

Перед жаркой фарш желательно оставить на 10–15 минут, чтобы все ингредиенты соединились. Формировать котлеты лучше мокрыми руками, а выкладывать их – на хорошо разогретую сковороду.

На сильном огне торопиться не стоит: корочка быстро подгорит, а середина может остаться сырой. Сначала котлеты нужно подрумянить, а затем уменьшить температуру и довести их до готовности под крышкой.