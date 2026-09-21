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21 сентября, 14:56
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Одна ложка перед тем, как включить плиту: копейчатый секрет бульона, прозрачного как стекло

Лилия Имбировская-Сиваковская

Уксус в бульоне может показаться странным приемом, но именно он помогает получить прозрачный, а не мутный отвар. И это работает не благодаря магии, а благодаря вполне реальной кухонной химии.

Когда в кастрюле появляется кислота, белки из мяса быстрее сворачиваются в более крупные комочки. Их легче снимать шумовкой, поэтому в отваре остается меньше пены, которая и придает ему мутный вид.

Есть еще один нюанс: кислота влияет и на кости, и на хрящи. Как объясняется в научном обзоре, снижение pH во время варки может усиливать вымывание некоторых минералов, в частности кальция, хотя эффект зависит от времени приготовления и рецептуры.

Как сварить идеально прозрачный бульон?

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 1 литр воды; 
– 500 граммов куриных голеней; 
– 1 столовая ложка яблочного или винного уксуса; 
– 1 луковица; 
– 3 морковки; 
– 2 стебля петрушки; 
– 0,5 стебля сельдерея; 
– 1 лук-порей; 
– 3 лавровых листа; 
– 5 зерен душистого перца; 
– 10 зерен перца горошком; соль.

Приготовление:

  1. Тщательно вымойте мясо и выложите его в кастрюлю.
  2. Залейте холодной водой так, чтобы она покрывала мясо как минимум на 3 – 4 сантиметра.
  3. Добавьте 1 уксус, поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения.
  4. Если будет появляться пена, снимайте ее шумовкой.
  5. Добавьте лавровый лист, душистый перец и перец горошком.
  6. Варите полтора часа на медленном огне.
  7. Затем выложите очищенные овощи и варите еще 1,5 – 2 часа.
  8. Посолите бульон только в конце, после чего накройте крышкой, снимите с огня и дайте настояться.