Большинство неправильно пользуется теркой: почему нужна сторона с шипами

Мелкая сторона четырехгранной терки часто кажется лишней, хотя именно она позволяет получить самую нежную стружку и наиболее яркий аромат продуктов. Расскажем, для чего нужна сторона с шипами и почему ее не стоит игнорировать.

На терке с мелкими острыми зубчиками удобно натирать не только сыр. Она также хорошо подходит для чеснока, имбиря, цедры цитрусовых, твердых специй и шоколада, сообщает 24 Канал.

Что можно натирать на мелкой стороне терки?

Именно мелкие зубцы помогают быстро получить нежную стружку или однородную ароматную массу из различных продуктов. Чаще всего эту сторону используют для твердого сыра – он получается мягким и мелким, поэтому его удобно добавлять в пасту, пиццу или супы.

Чеснок и свежий имбирь мелкая терка превращает в удобную основу для соусов, маринадов и заправок.

Самая мелкая терка может пригодиться / Фото Pixabay

Лимон, лайм или апельсин можно натереть прямо на этой поверхности, чтобы получить цедру без лишней горечи. Так же она подходит для мускатного ореха и других твердых специй.

Отдельно на этой стороне легко сделать мелкую шоколадную стружку для десертов, мороженого или горячих напитков.

Почему эта сторона терки работает так хорошо?

Все дело в очень острых мелких зубчиках. Они снимают тонкий слой продукта и не разминают его грубо, поэтому результат получается более нежным и ароматным.

Для цедры это особенно удобно: терка снимает именно верхний ароматный слой кожуры и почти не затрагивает белую горькую часть.