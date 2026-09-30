На тертці з дрібними гострими шипами зручно натирати не лише сир. Вона також добре працює з часником, імбиром, цитрусовою цедрою, твердими спеціями та шоколадом, розповідає 24 Канал.

Що можна натирати на дрібній стороні тертки?

Саме дрібні шипи допомагають швидко отримати ніжну стружку або однорідну ароматну масу з різних продуктів. Найчастіше цю сторону використовують для твердого сиру – він виходить м'яким і дрібним, тож його зручно додавати до пасти, піци чи супів.

Часник і свіжий імбир дрібна тертка перетворює на зручну основу для соусів, маринадів і заправок.

Найдрібніше терко може стати у пригоді / Фото Pixabay

Лимон, лайм або апельсин можна натирати прямо на цій поверхні, щоб отримати цедру без зайвої гіркоти. Так само вона підходить для мускатного горіха та інших твердих спецій.

Окремо на цій стороні легко зробити дрібну шоколадну стружку для десертів, морозива чи гарячих напоїв.

Чому ця сторона тертки працює так добре?

Уся справа в дуже гострих дрібних зубцях. Вони знімають тонкий шар продукту й не розминають його грубо, тому результат виходить більш ніжним і ароматним.

Для цедри це особливо зручно: тертка знімає саме верхній ароматний шар шкірки і майже не чіпає білу гірку частину.