Секретная приправа шеф-поваров: как стружка лимона из морозилки сделает из ваших блюд шедевр

Лимоны необязательно хранить свежими до последней дольки. Иногда морозильная камера подходит для них лучше, чем холодильник – и известные шеф-повара прекрасно этим пользуются!

Лимоны действительно можно хранить дольше без потери качества, если не держать их все в холодильнике. Именно замораживание помогает не только отсрочить порчу плодов, но и всегда иметь цитрус под рукой для чая, блюд и напитков, рассказывает "Господиньки".

Почему лимоны рекомендуют замораживать?

Свежие лимоны не хранятся вечно: со временем они портятся, а покупать их небольшими порциями не всегда выгодно. Именно поэтому опытные кулинары держат несколько фруктов в морозилке.

Лимоны нужно помыть, порезать на дольки, разложить одним слоем на противне, который затем следует поставить в морозилку.

Замороженный лимон открывает много новых возможностей / Фото Pixabay

Что меняет замораживание?

При быстрой, или шоковой, заморозке количество полезных веществ в лимонах может утроиться. Кроме того, лимонный сок также прекрасно хранится

В то же время кулинары отмечают, что лимоны можно замораживать нарезанными или в виде сока – целые фрукты лучше не замораживать из-за неудобства дальнейшего использования.

Как использовать замороженный лимон?

Очевидно, чаще всего замороженный долек бросают в чай. Напиток быстрее охлаждается и приобретает приятную кислинку.

Такие лимоны можно добавлять и в другие блюда и напитки. Это простой способ не бегать за свежим цитрусом каждый раз, когда он нужен – например, замороженный сок или долька лимона придадут вашим блюдам новый насыщенный цитрусовый колорит.