Святковий салат "Грибна поляна" завжди привертає найбільше уваги на столі завдяки своїй ефектній подачі, коли на верхівці викладена ціла галявина з блискучих маринованих печериць і соковитої зеленої цибулі.

Проте під час збирання цього листкового салату у звичайній мисці часто виникає прикра проблема: шари прилипають до стінок, а під час перевертання на тарілку конструкція втрачає форму або розпадається. Вирішити це завдання допомагає геніальний у своїй простоті кухонний трюк – збирання салату у звичайному щільному пакеті, розповідає інстаграм _anna_sholkova_.

Такий контраст між буденним пакетом та розкішною ресторанною подачею працює безвідмовно: поліетилен не дає майонезу й овочам прилипати до посуду, дозволяє легко утрамбувати кожен шар і знімається за 1 секунду після перевертання, залишаючи ідеально рівну шапочку з грибів.

Як приготувати "Грибну галявину" в пакеті?

Час : 35 хвилин + просочення

: 35 хвилин + просочення Порцій: 6

Інгредієнти:

– 300 грамів цілих маринованих печериць;

– 40 грамів свіжої зеленої цибулі;

– 2 середні відварені морквини;

– 300 грамів відвареного курячого філе;

– 4 відварені курячі яйця;

– 150 грамів твердого або плавленого сиру;

– 3 середні відварені картоплини;

заправка та спеції:

– 180 грамів майонезу;

– 1/2 чайної ложки кам'яної солі.

Шедевр за лічені хвилини: дивіться відео

Приготування:

Візьміть глибоку круглу миску або невелику каструлю з рівними стінками, застеліть її зсередини чистим щільним пакетом так, щоб краї вільно звисали назовні, й злегка змастіть дно краплею олії чи майонезу для фіксації грибів. На дно пакета максимально щільно один до одного викладіть мариновані печериці капелюшками донизу, а проміжки густо заповніть дрібно посіченою свіжою зеленою цибулею, формуючи майбутню "галявину". Далі викладайте підготовлені інгредієнти шарами в такій послідовності, злегка притискаючи кожен ложкою та змащуючи тонкою сіточкою майонезу: спершу натерту на середній тертці відварену моркву, потім розібране на дрібні волокна чи нарізане дрібними кубиками відварене куряче філе, далі натерті варені яйця, після них – натертий твердий або попередньо підморожений плавлений сир. Завершальним базовим шаром викладіть натерту відварену картоплю, злегка підсоліть її та змастіть фінальним шаром майонезу. Загорніть вільні краї пакета поверх картоплі, злегка притисніть долонею для щільності й поставте миску в холодильник на 2 – 3 години, щоб шари добре схопилися. Перед подачею розгорніть краї пакета, накрийте миску широкою пласкою тарілкою, впевнено переверніть конструкцію догори дном, зніміть миску й акуратно стягніть пакет із бездоганно рівного салату.

Як підготувати сир та гриби, щоб салат тримав чітку форму

Якщо ви обираєте для цього рецепта плавлений сирок замість твердого сиру, покладіть його в морозильну камеру на 20 – 25 хвилин перед початком роботи й змастіть тертку краплею олії — так він натреться легкою повітряною стружкою і не злипнеться в грудку.

А мариновані печериці перед викладанням на дно пакета обов'язково відкиньте на сито на 10 – 15 хвилин і просушіть паперовим рушником, щоб зайвий маринад не стікав по боках салату після перевертання.