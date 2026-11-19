Як зробити "Грибну галявину" в пакеті / "Готуй"
Святковий салат "Грибна поляна" завжди привертає найбільше уваги на столі завдяки своїй ефектній подачі, коли на верхівці викладена ціла галявина з блискучих маринованих печериць і соковитої зеленої цибулі.
Проте під час збирання цього листкового салату у звичайній мисці часто виникає прикра проблема: шари прилипають до стінок, а під час перевертання на тарілку конструкція втрачає форму або розпадається. Вирішити це завдання допомагає геніальний у своїй простоті кухонний трюк – збирання салату у звичайному щільному пакеті, розповідає інстаграм _anna_sholkova_.
Такий контраст між буденним пакетом та розкішною ресторанною подачею працює безвідмовно: поліетилен не дає майонезу й овочам прилипати до посуду, дозволяє легко утрамбувати кожен шар і знімається за 1 секунду після перевертання, залишаючи ідеально рівну шапочку з грибів.
Як приготувати "Грибну галявину" в пакеті?
- Час: 35 хвилин + просочення
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 300 грамів цілих маринованих печериць;
– 40 грамів свіжої зеленої цибулі;
– 2 середні відварені морквини;
– 300 грамів відвареного курячого філе;
– 4 відварені курячі яйця;
– 150 грамів твердого або плавленого сиру;
– 3 середні відварені картоплини;
заправка та спеції:
– 180 грамів майонезу;
– 1/2 чайної ложки кам'яної солі.
Шедевр за лічені хвилини: дивіться відео
Приготування:
- Візьміть глибоку круглу миску або невелику каструлю з рівними стінками, застеліть її зсередини чистим щільним пакетом так, щоб краї вільно звисали назовні, й злегка змастіть дно краплею олії чи майонезу для фіксації грибів.
- На дно пакета максимально щільно один до одного викладіть мариновані печериці капелюшками донизу, а проміжки густо заповніть дрібно посіченою свіжою зеленою цибулею, формуючи майбутню "галявину".
- Далі викладайте підготовлені інгредієнти шарами в такій послідовності, злегка притискаючи кожен ложкою та змащуючи тонкою сіточкою майонезу: спершу натерту на середній тертці відварену моркву, потім розібране на дрібні волокна чи нарізане дрібними кубиками відварене куряче філе, далі натерті варені яйця, після них – натертий твердий або попередньо підморожений плавлений сир.
- Завершальним базовим шаром викладіть натерту відварену картоплю, злегка підсоліть її та змастіть фінальним шаром майонезу.
- Загорніть вільні краї пакета поверх картоплі, злегка притисніть долонею для щільності й поставте миску в холодильник на 2 – 3 години, щоб шари добре схопилися.
- Перед подачею розгорніть краї пакета, накрийте миску широкою пласкою тарілкою, впевнено переверніть конструкцію догори дном, зніміть миску й акуратно стягніть пакет із бездоганно рівного салату.
Як підготувати сир та гриби, щоб салат тримав чітку форму
Якщо ви обираєте для цього рецепта плавлений сирок замість твердого сиру, покладіть його в морозильну камеру на 20 – 25 хвилин перед початком роботи й змастіть тертку краплею олії — так він натреться легкою повітряною стружкою і не злипнеться в грудку.
А мариновані печериці перед викладанням на дно пакета обов'язково відкиньте на сито на 10 – 15 хвилин і просушіть паперовим рушником, щоб зайвий маринад не стікав по боках салату після перевертання.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі