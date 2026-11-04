3 буряки та 1 банка квасолі: простий і ситний салат без краплі майонезу за 15 хвилин

Салат із соковитого буряка та консервованої квасолі – це проста, яскрава та неймовірно ситна страва, яка чудово доповнить повсякденний обід або стане повноцінною легкою вечерею. Головна перевага полягає у відсутності важких жирних соусів: замість майонезу тут використовується натуральна ароматна олія з додаванням свіжого часнику, що підкреслює багатий природний смак овочів.

Особливого кулінарного балансу страві додає маринована ріпчаста цибуля. Після короткого вимочування у воді з оцтом і цукром вона втрачає різку пекучість, набуває делікатної хрусткості та приємної кислинки, яка гармонійно контрастує із солодкістю запеченого коренеплоду.

Поєднання щільної квасолі, ніжної бурякової стружки та пікантної заправки робить структуру салату виразною та цілісною без зайвих фінансових витрат.

Як приготувати салат з буряка та квасолі?

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 варені або запечені буряки;

– 1 банка консервованої білої або червоної квасолі;

– 1 велика цибулина;

– 3 зубчики часнику;

маринад для цибулі:

– 1 чайна ложка цукру;

– 50 мілілітрів 9% столового оцту;

– 100 мілілітрів чистої води;

заправка та спеції:

– 2 – 3 столові ложки рослинної олії;

– 1/2 чайної ложки кам'яної солі;

– 1 дрібка чорного меленого перцю.

Приготування: