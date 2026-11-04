3 буряки та 1 банка квасолі: простий і ситний салат без краплі майонезу за 15 хвилин
Салат із соковитого буряка та консервованої квасолі – це проста, яскрава та неймовірно ситна страва, яка чудово доповнить повсякденний обід або стане повноцінною легкою вечерею. Головна перевага полягає у відсутності важких жирних соусів: замість майонезу тут використовується натуральна ароматна олія з додаванням свіжого часнику, що підкреслює багатий природний смак овочів.
Особливого кулінарного балансу страві додає маринована ріпчаста цибуля. Після короткого вимочування у воді з оцтом і цукром вона втрачає різку пекучість, набуває делікатної хрусткості та приємної кислинки, яка гармонійно контрастує із солодкістю запеченого коренеплоду.
Поєднання щільної квасолі, ніжної бурякової стружки та пікантної заправки робить структуру салату виразною та цілісною без зайвих фінансових витрат.
Як приготувати салат з буряка та квасолі?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 варені або запечені буряки;
– 1 банка консервованої білої або червоної квасолі;
– 1 велика цибулина;
– 3 зубчики часнику;
маринад для цибулі:
– 1 чайна ложка цукру;
– 50 мілілітрів 9% столового оцту;
– 100 мілілітрів чистої води;
заправка та спеції:
– 2 – 3 столові ложки рослинної олії;
– 1/2 чайної ложки кам'яної солі;
– 1 дрібка чорного меленого перцю.
Приготування:
- Цибулю наріжте тонкими прозорими півкільцями та викладіть у невелику глибоку піалу.
- Додайте воду, столовий оцет і цукор, ретельно перемішайте до повного розчинення кристалів і залиште маринуватися за кімнатної температури на 10 – 15 хвилин, після чого повністю злийте рідину та злегка відіжміть цибулеві смужки руками.
- Варений або запечений у фользі буряк очистіть від шкірки та натріть на великій тертці довгими брусочками.
- З банки з консервованою квасолею повністю злийте розсіл, за бажанням промийте боби холодною водою та дайте зайвій волозі стекти через сито.
- У глибокому салатнику з'єднайте натертий буряк, квасолю, відтиснуту мариновану цибулю та пропущений через прес часник.
- Полийте овочі рослинною олією, додайте сіль і свіжомелений чорний перець, після чого акуратно перемішайте всі інгредієнти ложкою.
- Залиште готовий салат постояти в прохолодному місці протягом 10 хвилин, щоб усі компоненти просочилися олійно-часниковим ароматом, і подавайте до столу.