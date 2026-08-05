Закрутка, яку зʼїдають першою: рецепт салату з кабачками і рибними консервами на зиму
Незвичний, але перевірений рецепт зимової консервації: салат із кабачками, овочами та сардинами в олії виходить ситним і гармонійним.
Салат із кабачками та рибними консервами – несподіване, але вдале поєднання для зимової заготівлі.
Чому цей салат вдається
Кабачки дають ніжну основу, морква і цибуля – солодкуватий смак, а томатна паста разом з оцтом додають потрібної кислинки. Саме рибні консерви роблять цю заготівлю більш ситною та ароматною.
До речі, "сардини" на етикетці не завжди означають одну конкретну рибу: за стандартом Codex Alimentarius так можуть називати різні види риб із родин Clupeidae та Engraulidae.
Які потрібні інгредієнти
- Час: 1 година 25 хвилин + стерилізація
- Порцій: 8 – 9 банок
Інгредієнти:
– 3 кілограми кабачків;
– 1 кілограм жовтої ріпчастої цибулі;
– 1 кілограм моркви;
– 400 мілілітрів соняшникової олії;
– 300 грамів томатної пасти;
– 2 бляшанки сардин в олії, приблизно по 300 грамів;
– 180 грамів цукру;
– 3 столові ложки солі;
– 100 мілілітрів оцту 9%.
Приготування:
- Кабачки почистьте й наріжте невеликими кубиками. Цибулю також очистьте та подрібніть кубиками. Моркву почистьте і натріть на велику тертку.
- У великій каструлі розігрійте олію, викладіть цибулю і підсмажте її до легкої золотистості. Додайте моркву та тушкуйте овочі приблизно 10 хвилин, періодично помішуючи.
- Потім додайте томатну пасту, добре перемішайте, викладіть кабачки, накрийте кришкою і тушкуйте на невеликому вогні.
- Відкрийте сардини разом з олією та додайте їх до овочів. Всипте цукор і сіль, ретельно перемішайте, накрийте каструлю кришкою і тушкуйте салат на середньому вогні 30 хвилин, час від часу помішуючи.
- За 30 хвилин влийте оцет, ще раз перемішайте та тушкуйте суміш додатково 20 хвилин. Наприкінці спробуйте салат і, за потреби, доведіть його до смаку сіллю.
- Гарячий салат розкладіть у простерилізовані банки. Найзручніше брати літрові – їх знадобиться близько 8 – 9 штук.
- На дно великої каструлі покладіть рушник, поставте банки, налийте воду до горлечка, доведіть до кипіння і стерилізуйте 15 хвилин.
- Після цього повністю остудіть заготівлі та приберіть на зберігання.