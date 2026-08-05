Салат із кабачками та рибними консервами – несподіване, але вдале поєднання для зимової заготівлі.

Чому цей салат вдається

Кабачки дають ніжну основу, морква і цибуля – солодкуватий смак, а томатна паста разом з оцтом додають потрібної кислинки. Саме рибні консерви роблять цю заготівлю більш ситною та ароматною.

До речі, "сардини" на етикетці не завжди означають одну конкретну рибу: за стандартом Codex Alimentarius так можуть називати різні види риб із родин Clupeidae та Engraulidae.

Які потрібні інгредієнти

Час: 1 година 25 хвилин + стерилізація

1 година 25 хвилин + стерилізація Порцій: 8 – 9 банок

Інгредієнти:

– 3 кілограми кабачків;

– 1 кілограм жовтої ріпчастої цибулі;

– 1 кілограм моркви;

– 400 мілілітрів соняшникової олії;

– 300 грамів томатної пасти;

– 2 бляшанки сардин в олії, приблизно по 300 грамів;

– 180 грамів цукру;

– 3 столові ложки солі;

– 100 мілілітрів оцту 9%.

Приготування: