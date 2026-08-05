Салат із кабачками та рибними консервами – несподіване, але вдале поєднання для зимової заготівлі.

Чому цей салат вдається

Кабачки дають ніжну основу, морква і цибуля – солодкуватий смак, а томатна паста разом з оцтом додають потрібної кислинки. Саме рибні консерви роблять цю заготівлю більш ситною та ароматною.

До речі, "сардини" на етикетці не завжди означають одну конкретну рибу: за стандартом Codex Alimentarius так можуть називати різні види риб із родин Clupeidae та Engraulidae.

Які потрібні інгредієнти

  • Час: 1 година 25 хвилин + стерилізація
  • Порцій: 8 – 9 банок

Інгредієнти:
– 3 кілограми кабачків;
– 1 кілограм жовтої ріпчастої цибулі;
– 1 кілограм моркви;
– 400 мілілітрів соняшникової олії;
– 300 грамів томатної пасти;
– 2 бляшанки сардин в олії, приблизно по 300 грамів;
– 180 грамів цукру;
– 3 столові ложки солі;
– 100 мілілітрів оцту 9%.

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Приготування:

  1. Кабачки почистьте й наріжте невеликими кубиками. Цибулю також очистьте та подрібніть кубиками. Моркву почистьте і натріть на велику тертку.
  2. У великій каструлі розігрійте олію, викладіть цибулю і підсмажте її до легкої золотистості. Додайте моркву та тушкуйте овочі приблизно 10 хвилин, періодично помішуючи.
  3. Потім додайте томатну пасту, добре перемішайте, викладіть кабачки, накрийте кришкою і тушкуйте на невеликому вогні.
  4. Відкрийте сардини разом з олією та додайте їх до овочів. Всипте цукор і сіль, ретельно перемішайте, накрийте каструлю кришкою і тушкуйте салат на середньому вогні 30 хвилин, час від часу помішуючи.
  5. За 30 хвилин влийте оцет, ще раз перемішайте та тушкуйте суміш додатково 20 хвилин. Наприкінці спробуйте салат і, за потреби, доведіть його до смаку сіллю.
  6. Гарячий салат розкладіть у простерилізовані банки. Найзручніше брати літрові – їх знадобиться близько 8 – 9 штук.
  7. На дно великої каструлі покладіть рушник, поставте банки, налийте воду до горлечка, доведіть до кипіння і стерилізуйте 15 хвилин.
  8. Після цього повністю остудіть заготівлі та приберіть на зберігання.