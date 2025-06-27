"Олівʼє" навіть поруч не стоїть: рецепт найсмачнішого салату з куркою на щодень
- Рецепт салату включає куряче філе, гриби, кукурудзу, яйця, зелену цибулю, гірчицю, сіль, перець та майонез або олію для заправки.
- Він виходить таким легким та смачним, що вам захочеться готувати його кожного дня.
Цей салат змусить вас чекати на трапезу з особливим нетерпінням. Він виходить таким смачним, що згодом важко змусити себе робити щось інше.
Куряче філе, гриби та ще кілька улюблених компонентів – і на столі вже стоїть салат, який ніколи не доведеться ставити у холодильник. 24 Канал пропонує обовʼязково скористатися рецептом порталу "Господинька".
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Рецепт салату з куркою
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 600 грамів вареного курячого філе;
– 5 яєць;
– 1 банка консервованої кукурудзи;
– 200 грамів маринованих грибів;
– 1 пучок зеленої цибулі;
– 1,5 чайної ложки гірчиці в зернах;
– сіль та перець до смаку;
– майонез або олія для заправки.
Приготування:
- Курку та інші інгредієнти нарізаємо дрібним кубиком.
- Дрібно нарізаємо зелену цибулю, перемішуємо всі інгредієнти.
- Додаємо гірчицю, солимо, перчимо та заправляємо.
- Добре перемішуємо салат.
- Перед подачею краще поставити в холодильник, щоб смаки стали ще більш насичені.
Смачного!
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