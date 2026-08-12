Таємний інгредієнт кладуть сирим: секретний салат із кабачком, який змітають зі столу за хвилини

Простий літній салат із кабачком, яйцями, плавленим сиром і кукурудзою легко зібрати за лічені хвилини. Його смак тримається на контрасті ніжних, солодкуватих і хрустких текстур.

Коли холодний салат хочеться зробити не просто свіжим, а ще й трохи незвичним, виручає простий прийом із сирим кабачком. Саме він дає страві ту саму соковитість і легку хрусткість, через які до неї хочеться повертатися знову і знову, розповідає "Господинька".

Як приготувати салат "Літо"?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кабачок;

– 2 варені яйця;

– 2 плавлені сирки;

– 200 грамів консервованої кукурудзи;

– 1 чайні ложки солі;

– 1 зубчик часнику;

– майонез до смаку;

– кріп для прикраси.

Приготування:

Наріжте кубиками варені яйця, а плавлені сирки натріть на великій тертці. Додайте консервовану кукурудзу й перемішайте основу салату. Сирий кабачок також наріжте невеликими кубиками. Посоліть кабачок, залийте крутим окропом так, щоб він повністю покрив овоч, і залиште на 3 – 5 хвилин. Злийте воду й додайте кабачок до решти інгредієнтів. Пропустіть часник через прес, заправте салат майонезом і ще раз добре перемішайте. Перед подачею прикрасьте кропом.

У результаті виходить соковитий, ніжний і водночас хрусткий салат, який добре працює саме в спеку. Кабачок тут не губиться, а навпаки – робить смак яскравішим.