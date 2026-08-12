Коли холодний салат хочеться зробити не просто свіжим, а ще й трохи незвичним, виручає простий прийом із сирим кабачком. Саме він дає страві ту саму соковитість і легку хрусткість, через які до неї хочеться повертатися знову і знову, розповідає "Господинька".

Як приготувати салат "Літо"?

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 кабачок;
– 2 варені яйця;
– 2 плавлені сирки;
– 200 грамів консервованої кукурудзи;
– 1 чайні ложки солі;
– 1 зубчик часнику;
– майонез до смаку;
– кріп для прикраси.

Приготування:

  1. Наріжте кубиками варені яйця, а плавлені сирки натріть на великій тертці.
  2. Додайте консервовану кукурудзу й перемішайте основу салату.
  3. Сирий кабачок також наріжте невеликими кубиками.
  4. Посоліть кабачок, залийте крутим окропом так, щоб він повністю покрив овоч, і залиште на 3 – 5 хвилин.
  5. Злийте воду й додайте кабачок до решти інгредієнтів.
  6. Пропустіть часник через прес, заправте салат майонезом і ще раз добре перемішайте.
  7. Перед подачею прикрасьте кропом.

У результаті виходить соковитий, ніжний і водночас хрусткий салат, який добре працює саме в спеку. Кабачок тут не губиться, а навпаки – робить смак яскравішим.