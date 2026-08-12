Коли холодний салат хочеться зробити не просто свіжим, а ще й трохи незвичним, виручає простий прийом із сирим кабачком. Саме він дає страві ту саму соковитість і легку хрусткість, через які до неї хочеться повертатися знову і знову, розповідає "Господинька".
Як приготувати салат "Літо"?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кабачок;
– 2 варені яйця;
– 2 плавлені сирки;
– 200 грамів консервованої кукурудзи;
– 1 чайні ложки солі;
– 1 зубчик часнику;
– майонез до смаку;
– кріп для прикраси.
Приготування:
- Наріжте кубиками варені яйця, а плавлені сирки натріть на великій тертці.
- Додайте консервовану кукурудзу й перемішайте основу салату.
- Сирий кабачок також наріжте невеликими кубиками.
- Посоліть кабачок, залийте крутим окропом так, щоб він повністю покрив овоч, і залиште на 3 – 5 хвилин.
- Злийте воду й додайте кабачок до решти інгредієнтів.
- Пропустіть часник через прес, заправте салат майонезом і ще раз добре перемішайте.
- Перед подачею прикрасьте кропом.
У результаті виходить соковитий, ніжний і водночас хрусткий салат, який добре працює саме в спеку. Кабачок тут не губиться, а навпаки – робить смак яскравішим.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram