Концентрат свіжості та вітамінів: салат з молодої капусти до м'яса та риби

Цей салат стане у пригоді на всі випадки життя. Цей мікс з копійчаних інгредієнтів потішить користю та смаком.

Цй салат чудово смакує зі всіма стравами та легко піддається експериметам. Ви легко можете збагатити його смак редискою, кислими ягодами або лимонним соком, розповідає 24 Канал. Читайте також Готуйте одразу подвійну порцію: улюблені українські палюшки – смак, що пройшов крізь історію Рецепт салату з молодої капусти Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– половина качана молодої капусти;

– 1 огірок;

– по пів пучка кропу та петрушки;

– дрібка солі;

– 2 столові ложки рослинної олії. Приготування: Нашаткуйте капусту тонкою, короткою соломкою, огірок наріжте півкільцями або брусками. Зелень дрібно поріжте на свій смак. Додайте сіль, олію і ретельно все перемішайте. Залиште салат настоюватися на 10 хвилин, щоб інгредієнти добре просочилися. Смачного! Результат вразить навіть досвідчених кулінарів: цікаві секрети для смаження риби.