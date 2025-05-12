Этот салат прекрасно сочетается со всеми блюдами и легко поддается экспериментам. Вы легко можете обогатить его вкус редисом, кислыми ягодами или лимонным соком, рассказывает 24 Канал.
Читайте также Готовьте сразу двойную порцию: любимые украинские палюшки – вкус, прошедший сквозь историю
Рецепт салата из молодой капусты
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– половина кочана молодой капусты;
– 1 огурец;
– по полпучка укропа и петрушки;
– щепотка соли;
– 2 столовые ложки растительного масла.
Приготовление:
- Нашинкуйте капусту тонкой, короткой соломкой, огурец нарежьте полукольцами или брусками.
- Зелень мелко порежьте по своему вкусу.
- Добавьте соль, масло и тщательно все перемешайте.
- Оставьте салат настаиваться на 10 минут, чтобы ингредиенты хорошо пропитались.
Приятного аппетита!
Результат поразит даже опытных кулинаров: интересные секреты для жарки рыбы.