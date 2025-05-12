Этот салат прекрасно сочетается со всеми блюдами и легко поддается экспериментам. Вы легко можете обогатить его вкус редисом, кислыми ягодами или лимонным соком, рассказывает 24 Канал.

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Рецепт салата из молодой капусты

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– половина кочана молодой капусты;

– 1 огурец;

– по полпучка укропа и петрушки;

– щепотка соли;

– 2 столовые ложки растительного масла.

Приготовление:

Нашинкуйте капусту тонкой, короткой соломкой, огурец нарежьте полукольцами или брусками. Зелень мелко порежьте по своему вкусу. Добавьте соль, масло и тщательно все перемешайте. Оставьте салат настаиваться на 10 минут, чтобы ингредиенты хорошо пропитались.

Приятного аппетита!

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