27 квітня, 23:50
Зараз його готують усі: як приготувати салат з печінки тріски – рецепт з оригінальною подачею
Цей салат зараз набирає шалену популярність. І не дивно – в ньому ідеально поєднуються простота приготування та витончений смак.
Цей салат може стати як доповненням до святкового столу, так і незабутнім довершенням сімейної трапези. Готувати його легко, а результат такий, наче над ним чаклував відомий шеф, розповідає 24 Канал.
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Салат з печінки тріски
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– 1 цибулина;
– 1 банка печінки тріски;
– 50 грамів твердого сиру;
– 2 яйця;
– майонез, сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Добре промийте яйця та відваріть їх у підсоленій воді близько 7 – 8 хвилин до повної готовності. Після варіння охолодіть, очистіть і натріть на великій тертці.
- Сир також подрібніть на крупній тертці та відкладіть окремо. Цибулю очистіть, наріжте маленькими кубиками і збризніть лимонним соком — це допоможе прибрати зайву гіркоту.
- У салатницю викладіть печінку тріски, додайте натерті яйця, сир і підготовлену цибулю. Перемішайте все ложкою.
- Приправте суміш перцем і додайте майонез до смаку. Знову ретельно перемішайте.
- Найкраще цей салат подавати у тарталетках.
Смачного!
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