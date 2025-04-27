Зараз його готують усі: як приготувати салат з печінки тріски – рецепт з оригінальною подачею

Цей салат зараз набирає шалену популярність. І не дивно – в ньому ідеально поєднуються простота приготування та витончений смак.

Цей салат може стати як доповненням до святкового столу, так і незабутнім довершенням сімейної трапези. Готувати його легко, а результат такий, наче над ним чаклував відомий шеф, розповідає 24 Канал.

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Салат з печінки тріски

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– 1 цибулина;

– 1 банка печінки тріски;

– 50 грамів твердого сиру;

– 2 яйця;

– майонез, сіль та перець до смаку.

Приготування:

Добре промийте яйця та відваріть їх у підсоленій воді близько 7 – 8 хвилин до повної готовності. Після варіння охолодіть, очистіть і натріть на великій тертці. Сир також подрібніть на крупній тертці та відкладіть окремо. Цибулю очистіть, наріжте маленькими кубиками і збризніть лимонним соком — це допоможе прибрати зайву гіркоту. У салатницю викладіть печінку тріски, додайте натерті яйця, сир і підготовлену цибулю. Перемішайте все ложкою. Приправте суміш перцем і додайте майонез до смаку. Знову ретельно перемішайте. Найкраще цей салат подавати у тарталетках.

Смачного!

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