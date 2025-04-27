Этот салат может стать как дополнением к праздничному столу, так и незабываемым довершением семейной трапезы. Готовить его легко, а результат такой, как будто над ним колдовал известный шеф, рассказывает 24 Канал.
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Салат из печени трески
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– 1 луковица;
– 1 банка печени трески;
– 50 граммов твердого сыра;
– 2 яйца;
– майонез, соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Хорошо промойте яйца и отварите их в подсоленной воде около 7 – 8 минут до полной готовности. После варки охладите, очистите и натрите на крупной терке.
- Сыр также измельчите на крупной терке и отложите отдельно. Лук очистите, нарежьте маленькими кубиками и сбрызните лимонным соком – это поможет убрать лишнюю горечь.
- В салатницу выложите печень трески, добавьте натертые яйца, сыр и подготовленный лук. Перемешайте все ложкой.
- Приправьте смесь перцем и добавьте майонез по вкусу. Снова тщательно перемешайте.
- Лучше всего этот салат подавать в тарталетках.
Приятного аппетита!
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