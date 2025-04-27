Этот салат может стать как дополнением к праздничному столу, так и незабываемым довершением семейной трапезы. Готовить его легко, а результат такой, как будто над ним колдовал известный шеф, рассказывает 24 Канал.

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Салат из печени трески

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– 1 луковица;

– 1 банка печени трески;

– 50 граммов твердого сыра;

– 2 яйца;

– майонез, соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Хорошо промойте яйца и отварите их в подсоленной воде около 7 – 8 минут до полной готовности. После варки охладите, очистите и натрите на крупной терке. Сыр также измельчите на крупной терке и отложите отдельно. Лук очистите, нарежьте маленькими кубиками и сбрызните лимонным соком – это поможет убрать лишнюю горечь. В салатницу выложите печень трески, добавьте натертые яйца, сыр и подготовленный лук. Перемешайте все ложкой. Приправьте смесь перцем и добавьте майонез по вкусу. Снова тщательно перемешайте. Лучше всего этот салат подавать в тарталетках.

Приятного аппетита!

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