Фритатта – это та опция, которая всегда придет на помощь. Можете не беспокоиться об ингредиентах – они точно есть в вашем холодильнике. Как ее приготовить – рассказывает 24 Канал.
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Рецепт фритатты
- Время: 30 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 2 или 3 картофелины;
– 1 луковица;
– 5 яиц;
– соль и перец по вкусу;
– можно также добавить любые овощи или зелень.
Приготовление:
- Картофель нарезаем полумесяцами, а лук - тонкими полукольцами. В сковороду наливаем щедрую порцию масла и хорошо ее разогреваем на сильном огне. Тем временем разбиваем яйца в глубокую миску, добавляем соль и взбиваем их венчиком до легкой пены.
- Как только масло нагреется, выкладываем в сковороду картофель и лук. Обжариваем до появления румяной корочки. Когда овощи станут золотистыми, сливаем избыточное масло – оно больше не понадобится.
- Заливаем овощи взбитыми яйцами, уменьшаем огонь до умеренного. Накрываем сковородку крышкой или перевернутой тарелкой и даем блюду "схватиться" – яйца должны хорошо объединиться с картофелем и луком.
- Когда нижний слой зарумянится, аккуратно переворачиваем фриттатту, чтобы подрумянить другую сторону. Через несколько минут блюдо готово – перекладываем его на тарелку.
- Для лучшего вкуса посыпаем свежемолотым черным перцем – с ним блюдо получается еще ароматнее и вкуснее.
Приятного аппетита!
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