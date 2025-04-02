Не такий, як всі: готуємо незвичайний салат із пекінської капусти, який приємно вразить кожного

Соковитий і ніжний салат з "пекінки" вважається одним з кращих варіантів легких салатів для святкового столу. Але це не означає, що його не можна приготувати й в будній день до вечері.

Готується він дуже швидко, але результат при цьому виходить смачним. Рецептом незвичайного салату з пекінської капусти, яйця та кукурудзи ділиться 24 Канал. Читайте також В поєднанні з м'ясними стравами – ідеально: легкий салат на Великдень, який має бути на столі Салат із пекінської капусти та кукурудзи Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 3 – 4 Інгредієнти:

– 1/2 пекінської капусти;

– 2 яйця;

– 80 грамів консервованої кукурудзи;

– зелена цибуля;

– улюблені спеції;

– 2 – 3 столові ложки майонезу. Приготування: Капусту дрібно наріжте.

Яйця збийте зі спеціями і посмажте два тонких млинці. Скрутіть обидва в рулетики та наріжте на смужки.

З'єднайте інгредієнти разом з кукурудзою та цибулею. Додайте майонез і перемішайте – простий салат із пекінської капусти готовий. Смачного! До теми: як приготувати домашній майонез.