2 квітня, 17:30
Не такий, як всі: готуємо незвичайний салат із пекінської капусти, який приємно вразить кожного
Соковитий і ніжний салат з "пекінки" вважається одним з кращих варіантів легких салатів для святкового столу. Але це не означає, що його не можна приготувати й в будній день до вечері.
Готується він дуже швидко, але результат при цьому виходить смачним. Рецептом незвичайного салату з пекінської капусти, яйця та кукурудзи ділиться 24 Канал.
Читайте також В поєднанні з м'ясними стравами – ідеально: легкий салат на Великдень, який має бути на столі
Салат із пекінської капусти та кукурудзи
- Час: 10 хвилин
- Порції: 3 – 4
Інгредієнти:
– 1/2 пекінської капусти;
– 2 яйця;
– 80 грамів консервованої кукурудзи;
– зелена цибуля;
– улюблені спеції;
– 2 – 3 столові ложки майонезу.
Приготування:
- Капусту дрібно наріжте.
- Яйця збийте зі спеціями і посмажте два тонких млинці. Скрутіть обидва в рулетики та наріжте на смужки.
- З'єднайте інгредієнти разом з кукурудзою та цибулею. Додайте майонез і перемішайте – простий салат із пекінської капусти готовий.
Смачного!
До теми: як приготувати домашній майонез.