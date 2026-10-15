Забудьте про важкі гарніри: як приготувати "Столичний" салат замість вечері
Поживний салат цілком може замінити звичну вечерю, коли часу і сил на стояння біля плити зовсім немає. А в цьому виконанні він цілком заслуговує на місце навіть на святковому столі!
У цій варіації немає картоплі, яка часто обтяжує страву – її роль виконує ніжна відварена квасоля з оксамитовою кремовою текстурою. Головна родзинка рецепта полягає у двох кулінарних акцентах: заправці та балансі смаку, розповідає "Господинька".
Як приготувати ситний салат з квасолею?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 ложки вареної або консервованої квасолі;
– 500 грамів шинки, ковбаси або вареного філе;
– 8 білків варених яєць;
– 2 моркви;
– 4 столові ложки майонезу;
– сіль та перець до смаку;
маринована цибуля:
– 2 цибулі;
– пів склянки води;
– 5 столових ложок оцту;
– 2 столові ложки цукру;
– 2 – 3 чайні ложки солі.
Приготування:
- Приготування почніть із цибулі, адже їй потрібен час, щоб втратити пекучість і набути дзвінкого кисло-солодкого хрускоту.
- Очистіть цибулини, наріжте тонкими півкільцями або пір'ям і складіть у глибоку піалу.
- У холодній воді повністю розчиніть оцет, цукор і сіль, залийте цибулю маринадом, притисніть блюдцем або невеликим гнітом і залиште настоюватися щонайменше на дві години.
- Перед додаванням у салат маринад повністю злийте через сито, а цибулю злегка відіжміть руками.
- Квасолю відкиньте на друшляк, щоб стекла вся зайва рідина.
- Моркву ретельно вимийте, очистіть від шкірки та наріжте довгою тонкою соломкою. Опустіть соломку в підсолений окріп і відваріть кілька хвилин до стану al dente, щоб вона стала м'якою, але зберігала пружність, після чого остудіть.
- Ковбасу чи відварене м'ясо наріжте акуратною соломкою приблизно однакової довжини з морквою.
- Зварені яйця очистіть, відокремте жовтки, а щільні білки нашаткуйте тонкими смужками.
- З'єднайте остиглу квасолю, морквяну соломку, нарізані білки, м'ясо та відтиснуту мариновану цибулю. Заправте страву майонезом, щедро присмачіть чорним меленим перцем і делікатно перемішайте широкою лопаткою, намагаючись не пошкодити ніжні квасолини.
- Обов'язково зніміть пробу перед додаванням солі: м'ясний компонент і маринована цибуля вже мають достатню солоність, тож
- иться лише за потреби. Дайте салату постояти в холодильнику 20 – 30 хвилин для поєднання смаків і подавайте охолодженим.