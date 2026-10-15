Забудьте про важкі гарніри: як приготувати "Столичний" салат замість вечері

Поживний салат цілком може замінити звичну вечерю, коли часу і сил на стояння біля плити зовсім немає. А в цьому виконанні він цілком заслуговує на місце навіть на святковому столі!

У цій варіації немає картоплі, яка часто обтяжує страву – її роль виконує ніжна відварена квасоля з оксамитовою кремовою текстурою. Головна родзинка рецепта полягає у двох кулінарних акцентах: заправці та балансі смаку, розповідає "Господинька".

Як приготувати ситний салат з квасолею?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 ложки вареної або консервованої квасолі;

– 500 грамів шинки, ковбаси або вареного філе;

– 8 білків варених яєць;

– 2 моркви;

– 4 столові ложки майонезу;

– сіль та перець до смаку;

маринована цибуля:

– 2 цибулі;

– пів склянки води;

– 5 столових ложок оцту;

– 2 столові ложки цукру;

– 2 – 3 чайні ложки солі.

Приготування: