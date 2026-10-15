В этом варианте нет картофеля, который часто делает блюдо тяжелым – его роль выполняет нежная отварная фасоль с бархатной кремовой текстурой. Главная изюминка рецепта заключается в двух кулинарных акцентах: заправке и балансе вкуса, рассказывает "Господинька".

Как приготовить сытный салат с фасолью?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 столовые ложки вареной или консервированной фасоли;

– 500 граммов ветчины, колбасы или вареного филе;

– 8 белков вареных яиц;

– 2 моркови;

– 4 столовые ложки майонеза;

– соль и перец по вкусу;

маринованный лук:

– 2 луковицы;

– полстакана воды;

– 5 столовых ложек уксуса;

– 2 столовые ложки сахара;

– 2 – 3 чайные ложки соли.

Приготовление: