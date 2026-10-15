В этом варианте нет картофеля, который часто делает блюдо тяжелым – его роль выполняет нежная отварная фасоль с бархатной кремовой текстурой. Главная изюминка рецепта заключается в двух кулинарных акцентах: заправке и балансе вкуса, рассказывает "Господинька".

Как приготовить сытный салат с фасолью?

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 2 столовые ложки вареной или консервированной фасоли;
– 500 граммов ветчины, колбасы или вареного филе;
– 8 белков вареных яиц;
– 2 моркови;
– 4 столовые ложки майонеза;
– соль и перец по вкусу;
маринованный лук:
– 2 луковицы;
– полстакана воды;
– 5 столовых ложек уксуса;
– 2 столовые ложки сахара;
– 2 – 3 чайные ложки соли.

Приготовление:

  1. Начните приготовление с лука, ведь ему нужно время, чтобы потерять жгучесть и приобрести хрустящую кисло-сладкую текстуру.
  2. Очистите луковицы, нарежьте тонкими полукольцами или перьями и сложите в глубокую миску.
  3. В холодной воде полностью растворите уксус, сахар и соль, залейте лук маринадом, прижмите блюдцем или небольшим грузом и оставьте настаиваться не менее чем на два часа.
  4. Перед добавлением в салат маринад полностью слейте через сито, а лук слегка отожмите руками.
  5. Фасоль откиньте на дуршлаг, чтобы стекла вся лишняя жидкость.
  6. Морковь тщательно вымойте, очистите от кожуры и нарежьте длинной тонкой соломкой. Опустите соломку в подсоленную кипящую воду и отварите несколько минут до состояния al dente, чтобы она стала мягкой, но сохранила упругость, после чего остудите.
  7. Колбасу или отварное мясо нарежьте аккуратной соломкой примерно такой же длины, как и морковь.
  8. Вареные яйца очистите, отделите желтки, а плотные белки нарежьте тонкими полосками.
  9. Смешайте остывшую фасоль, морковную соломку, нарезанные белки, мясо и отжатый маринованный лук. Заправьте блюдо майонезом, щедро приправьте черным молотым перцем и аккуратно перемешайте широкой лопаткой, стараясь не повредить нежные бобы.
  10. Обязательно попробуйте блюдо перед добавлением соли: мясной компонент и маринованный лук уже достаточно соленые, поэтому
  11. соль добавляйте только при необходимости. Дайте салату постоять в холодильнике 20 – 30 минут, чтобы вкусы соединились, и подавайте охлажденным.