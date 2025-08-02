Шалено смачний та універсальний салат: ця заготівля на зиму повинна бути в кожного
- Овочевий салат – чудова ідея для зимової заготівлі.
- Він чудово доповнить будь-які страви, тому всі досвідчені господині хвалять його універсальність.
Зараз є чудова нагода забезпечити себе різноманітними смаколиками на зиму. Окрім традиційних огірків та помідорів варто заготувати овочевий мікс, який точно стане у пригоді.
Досвідчені господині заготовляють цей овочевий салат щороку, і досі ще ніхто не скаржився, що сезон "пережила" бодай одна баночка. 24 Канал пропонує приєднатися до табору поціновувачів цього салату з рецептом порталу "Смачненьке".
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Як заготувати овочевий салат на зиму?
- Час: 2 години
- Порцій: 8 банок по 0,5 літра
Інгредієнти:
– 800 грамів капусти;
– 900 грамів солодкого перцю;
– 250 грамів цибулі;
– 1 кілограм помідорів;
– 350 грамів моркви;
– 250 мілілітрів рослинної олії;
– 100 грамів цукру;
– 50 грамів солі;
– 100 мілілітрів оцту (9%).
Приготування:
- Моркву натираємо та зʼєднуємо з нашаткованою капустою.
- Перець нарізаємо соломкою, цибулю – півкільцями.
- Помідори нарізаємо дольками.
- Зʼєднуємо всі овочі, перемішуємо, потім додаємо решту інгредієнтів і ще раз добре перемішуємо.
- Розкладаємо овочі по стерилізованих банках, заливаємо теплою водою та стерилізуємо 20 хвилин.
- Потім закриваємо банки, перевертаємо та накриваємо до вистигання.
Смачного!
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