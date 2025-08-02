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2 серпня, 23:15
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Шалено смачний та універсальний салат: ця заготівля на зиму повинна бути в кожного

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Овочевий салат – чудова ідея для зимової заготівлі.
  • Він чудово доповнить будь-які страви, тому всі досвідчені господині хвалять його універсальність. 

Зараз є чудова нагода забезпечити себе різноманітними смаколиками на зиму. Окрім традиційних огірків та помідорів варто заготувати овочевий мікс, який точно стане у пригоді.

Досвідчені господині заготовляють цей овочевий салат щороку, і досі ще ніхто не скаржився, що сезон "пережила" бодай одна баночка. 24 Канал пропонує приєднатися до табору поціновувачів цього салату з рецептом порталу "Смачненьке"

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Як заготувати овочевий салат на зиму? 

  • Час: 2 години
  • Порцій: 8 банок по 0,5 літра 

Інгредієнти
– 800 грамів капусти;
– 900 грамів солодкого перцю;
– 250 грамів цибулі;
– 1 кілограм помідорів;
– 350 грамів моркви;
– 250 мілілітрів рослинної олії;
– 100 грамів цукру;
– 50 грамів солі;
– 100 мілілітрів оцту (9%).

Приготування

  1. Моркву натираємо та зʼєднуємо з нашаткованою капустою.
  2. Перець нарізаємо соломкою, цибулю – півкільцями.
  3. Помідори нарізаємо дольками.
  4. Зʼєднуємо всі овочі, перемішуємо, потім додаємо решту інгредієнтів і ще раз добре перемішуємо.
  5. Розкладаємо овочі по стерилізованих банках, заливаємо теплою водою та стерилізуємо 20 хвилин.
  6. Потім закриваємо банки, перевертаємо та накриваємо до вистигання. 

Смачного!

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