Зараз є чудова нагода забезпечити себе різноманітними смаколиками на зиму. Окрім традиційних огірків та помідорів варто заготувати овочевий мікс, який точно стане у пригоді.

Досвідчені господині заготовляють цей овочевий салат щороку, і досі ще ніхто не скаржився, що сезон "пережила" бодай одна баночка. 24 Канал пропонує приєднатися до табору поціновувачів цього салату з рецептом порталу "Смачненьке". До теми Вийдуть мʼякі та водянисті: 3 помилки, які зіпсують консервовані огірки Як заготувати овочевий салат на зиму? Час : 2 години

: 2 години Порцій: 8 банок по 0,5 літра Інгредієнти:

– 800 грамів капусти;

– 900 грамів солодкого перцю;

– 250 грамів цибулі;

– 1 кілограм помідорів;

– 350 грамів моркви;

– 250 мілілітрів рослинної олії;

– 100 грамів цукру;

– 50 грамів солі;

– 100 мілілітрів оцту (9%). Приготування: Моркву натираємо та зʼєднуємо з нашаткованою капустою. Перець нарізаємо соломкою, цибулю – півкільцями. Помідори нарізаємо дольками. Зʼєднуємо всі овочі, перемішуємо, потім додаємо решту інгредієнтів і ще раз добре перемішуємо. Розкладаємо овочі по стерилізованих банках, заливаємо теплою водою та стерилізуємо 20 хвилин. Потім закриваємо банки, перевертаємо та накриваємо до вистигання. Смачного! Наче щойно з ринку: як закрити диню на зиму.