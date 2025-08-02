Опытные хозяйки заготавливают этот овощной салат ежегодно, и до сих пор еще никто не жаловался, что сезон "пережила" хотя бы одна баночка. 24 Канал предлагает присоединиться к лагерю ценителей этого салата с рецептом портала "Смачненьке".

К теме Получатся мягкие и водянистые: 3 ошибки, которые испортят консервированные огурцы

Как заготовить овощной салат на зиму?

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 8 банок по 0,5 литра

Ингредиенты:

– 800 граммов капусты;

– 900 граммов сладкого перца;

– 250 граммов лука;

– 1 килограмм помидоров;

– 350 граммов моркови;

– 250 миллилитров растительного масла;

– 100 граммов сахара;

– 50 граммов соли;

– 100 миллилитров уксуса (9%).

Приготовление:

Морковь натираем и соединяем с нашинкованной капустой. Перец нарезаем соломкой, лук – полукольцами. Помидоры нарезаем дольками. Соединяем все овощи, перемешиваем, затем добавляем остальные ингредиенты и еще раз хорошо перемешиваем. Раскладываем овощи по стерилизованным банкам, заливаем теплой водой и стерилизуем 20 минут. Затем закрываем банки, переворачиваем и накрываем до остывания.

Приятного аппетита!

Как будто только что с рынка: как закрыть дыню на зиму.