Опытные хозяйки заготавливают этот овощной салат ежегодно, и до сих пор еще никто не жаловался, что сезон "пережила" хотя бы одна баночка. 24 Канал предлагает присоединиться к лагерю ценителей этого салата с рецептом портала "Смачненьке".
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Как заготовить овощной салат на зиму?
- Время: 2 часа
- Порций: 8 банок по 0,5 литра
Ингредиенты:
– 800 граммов капусты;
– 900 граммов сладкого перца;
– 250 граммов лука;
– 1 килограмм помидоров;
– 350 граммов моркови;
– 250 миллилитров растительного масла;
– 100 граммов сахара;
– 50 граммов соли;
– 100 миллилитров уксуса (9%).
Приготовление:
- Морковь натираем и соединяем с нашинкованной капустой.
- Перец нарезаем соломкой, лук – полукольцами.
- Помидоры нарезаем дольками.
- Соединяем все овощи, перемешиваем, затем добавляем остальные ингредиенты и еще раз хорошо перемешиваем.
- Раскладываем овощи по стерилизованным банкам, заливаем теплой водой и стерилизуем 20 минут.
- Затем закрываем банки, переворачиваем и накрываем до остывания.
Приятного аппетита!
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