Це змінює правила гри: навіщо додавати у фарш для котлет крижану мінералку

Соковиті котлети з хрусткою та привабливою скоринкою – улюблена страва як для повсякденного столу, так і для особливих зустрічей. Однак, досягнення ідеального балансу смаку та текстури може бути непростим завданням, особливо коли йдеться про збереження соковитості.

Тому кулінарні експерти припускають, що додавання певних інгредієнтів до фаршу може покращити утримання вологи, не порушуючи при цьому основної структури. До чого тут мінеральна вода розповідає 24 Канал.

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Навіщо в котлети додавати крижану мінералку

У кулінарній практиці, колись поширеній серед турецьких господинь, відроджується додавання мінеральної води до фаршу на котлети. Цей метод покращує смакові якості страви.

Історично склалося так, що господині додавали до фаршу різноманітні спеції, а додавання холодної мінеральної води дозволяло м'ясу ефективніше вбирати ці аромати.

Секрет соковитих котлет / Фото Unsplash

Техніка не лише покращувала смак, але й допомагала пом'якшити сухі, жорсткі шматки м'яса, в результаті чого котлети виходили більш соковитими.

М'ясний сік так і бризкає з котлет, приготованих на мінеральній воді.

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