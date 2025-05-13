Поэтому кулинарные эксперты предполагают, что добавление определенных ингредиентов в фарш может улучшить удержание влаги, не нарушая при этом основной структуры. При чем здесь минеральная вода рассказывает 24 Канал.

Читайте также Итальянцы варят макароны только так: 4 главных правила, которые надо знать каждому

Зачем в котлеты добавлять ледяную минералку

В кулинарной практике, некогда распространенной среди турецких хозяек, возрождается добавление минеральной воды в фарш на котлеты. Этот метод улучшает вкусовые качества блюда.

Исторически сложилось так, что хозяйки добавляли в фарш разнообразные специи, а добавление холодной минеральной воды позволяло мясу эффективнее впитывать эти ароматы.



Секрет сочных котлет / Фото Unsplash

Техника не только улучшала вкус, но и помогала смягчить сухие, жесткие куски мяса, в результате чего котлеты получались более сочными.

Мясной сок так и брызжет из котлет, приготовленных на минеральной воде.

А вы знаете: есть ли разница между белыми и коричневыми яйцами.