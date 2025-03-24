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24 березня, 10:45
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Не салат, а свято: середземномосрький рецепт, який підкорив світ

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Середземноморські страви чарують свіжістю та легкістю. Навіть елементарний салат не тільки додасть бадьорості, а й гарантує чудовий настрій.

Середземноморський салат зазвичай стає зіркою святкового столу, однак ніщо не заважає з його допомогою додати яскравих барв буденності. А ще він чудово смакує у поєданні з будь-якими стравами, інформує 24 Канал з посиланням на Beszamel

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Рецепт середземноморського салату 

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 200 грамів суміші салатів;
– 200 грамів помідорів черрі;
– 120 грамів сиру моцарела;
– 100 грамів оливок;
соус
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 1/2 чайної ложки прованських трав;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування

  1. Спочатку готуємо соус. Змішайте оливкову олію з лимонним соком. Приправляємо прованськими травами, сіллю і перцем. Ретельно перемішайте і відставте.
  2. Розкладіть листя салату в миску або на блюдо.
  3. Зверху викладаємо розрізані навпіл помідори черрі, оливки та моцарелу.
  4. Полийте салат заправкою і відставте на кілька хвилин.
  5. Подавайте з хрусткими цільнозерновими грінками.

Смачного!

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