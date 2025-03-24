Не салат, а свято: середземномосрький рецепт, який підкорив світ
Середземноморські страви чарують свіжістю та легкістю. Навіть елементарний салат не тільки додасть бадьорості, а й гарантує чудовий настрій.
Середземноморський салат зазвичай стає зіркою святкового столу, однак ніщо не заважає з його допомогою додати яскравих барв буденності. А ще він чудово смакує у поєданні з будь-якими стравами, інформує 24 Канал з посиланням на Beszamel.
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Рецепт середземноморського салату
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 200 грамів суміші салатів;
– 200 грамів помідорів черрі;
– 120 грамів сиру моцарела;
– 100 грамів оливок;
соус:
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 1/2 чайної ложки прованських трав;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Спочатку готуємо соус. Змішайте оливкову олію з лимонним соком. Приправляємо прованськими травами, сіллю і перцем. Ретельно перемішайте і відставте.
- Розкладіть листя салату в миску або на блюдо.
- Зверху викладаємо розрізані навпіл помідори черрі, оливки та моцарелу.
- Полийте салат заправкою і відставте на кілька хвилин.
- Подавайте з хрусткими цільнозерновими грінками.
Смачного!
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