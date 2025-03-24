Не салат, а свято: середземномосрький рецепт, який підкорив світ

Середземноморські страви чарують свіжістю та легкістю. Навіть елементарний салат не тільки додасть бадьорості, а й гарантує чудовий настрій.

Середземноморський салат зазвичай стає зіркою святкового столу, однак ніщо не заважає з його допомогою додати яскравих барв буденності. А ще він чудово смакує у поєданні з будь-якими стравами, інформує 24 Канал з посиланням на Beszamel.

Цікаво Швидкий торт – це цілком реально: усі подруги попросять вас навчити його готувати

Рецепт середземноморського салату

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 200 грамів суміші салатів;

– 200 грамів помідорів черрі;

– 120 грамів сиру моцарела;

– 100 грамів оливок;

соус:

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 1/2 чайної ложки прованських трав;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Спочатку готуємо соус. Змішайте оливкову олію з лимонним соком. Приправляємо прованськими травами, сіллю і перцем. Ретельно перемішайте і відставте. Розкладіть листя салату в миску або на блюдо. Зверху викладаємо розрізані навпіл помідори черрі, оливки та моцарелу. Полийте салат заправкою і відставте на кілька хвилин. Подавайте з хрусткими цільнозерновими грінками.

Смачного!

Цей рецепт геніальний: смачні картопляні пиріжки з начинкою на всю сім'ю.