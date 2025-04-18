Усі запитуватимуть у вас про цей секрет: що додати у паску, щоб не кришилася верхівка
- Щоб уникнути крихкості паски, важливо довго вимішувати тісто для утворення глютенового каркасу і додавати сіль.
- Заварювання частини тіста перед замішуванням на воді, молоці чи вершках покращує еластичність і запобігає кришінню.
Крихкість – один з головних ворогів великодньої паски. Але її легко можна уникнути, якщо скористатися перевіреними секретами.
Крихкість паски або її верхівки – головний біль усіх господинь. Які інгредієнти допоможуть їй запобігти – розповідає 24 Канал.
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Як запобігти крихкості верхівки паски
Перша підказка: у жодному разі не скорочуйте час замішування тіста. Для уникнення крихкості повинен утворитися хороший глютеновий каркас, а його забезпечує довге вимішування.
Ваша паска не кришитиметься / Фото "Україна молода"
Також не забудьте додати до тіста сіль – вона знижує крихкість. Що стосується жиру, то його варто додавати наприкінці замішування, а частину цукру потрібно додати після додавання жиру.
Ще один надійний секрет – заварювати частину тіста перед замішуванням. Це можна робити на воді, молоці та вершках. Заварне тісто славиться еластичністю, і ваша паска не буде кришитися.
І не варто забувати, що глазур потрібно наносити лише на холодну паску. Глазур також "звʼяже" тісто, але її також варто вдало приготувати, аби вона не кришилася.
Не так як всю випічку: коли потрібно змащувати паску яйцем.