Усі запитуватимуть у вас про цей секрет: що додати у паску, щоб не кришилася верхівка

Крихкість – один з головних ворогів великодньої паски. Але її легко можна уникнути, якщо скористатися перевіреними секретами.

Крихкість паски або її верхівки – головний біль усіх господинь. Які інгредієнти допоможуть їй запобігти – розповідає 24 Канал.

До теми Ви захочете зʼїсти її негайно: рецепт сирної паски від Ярославського – вона довго буде вологою

Як запобігти крихкості верхівки паски

Перша підказка: у жодному разі не скорочуйте час замішування тіста. Для уникнення крихкості повинен утворитися хороший глютеновий каркас, а його забезпечує довге вимішування.

Ваша паска не кришитиметься / Фото "Україна молода"

Також не забудьте додати до тіста сіль – вона знижує крихкість. Що стосується жиру, то його варто додавати наприкінці замішування, а частину цукру потрібно додати після додавання жиру.

Ще один надійний секрет – заварювати частину тіста перед замішуванням. Це можна робити на воді, молоці та вершках. Заварне тісто славиться еластичністю, і ваша паска не буде кришитися.

І не варто забувати, що глазур потрібно наносити лише на холодну паску. Глазур також "звʼяже" тісто, але її також варто вдало приготувати, аби вона не кришилася.

Не так як всю випічку: коли потрібно змащувати паску яйцем.