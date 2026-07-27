Не лише м’ясо під забороною: що не можна їсти в Успенський піст

Успенський піст – один із важливих періодів церковного року перед святом Успіння Пресвятої Богородиці. Він коротший за Великий піст, але за традицією доволі строгий: у цей час зі столу прибирають м’ясо, молочні продукти, яйця та більшість звичних святкових страв.

У народній кухні цей піст припадає на щедрий кінець літа, тому меню будували навколо овочів, грибів, круп, бобових, зелені, фруктів і домашніх заготовок, пише 24 Канал. Замість м’ясних бульйонів готували пісні супи, замість скоромних начинок – грибні, капустяні або квасолеві, а для щоденного столу обирали прості страви без зайвої пишності. Саме тому перед постом важливо розібратися не лише з тим, що не можна їсти, а й чим замінити звичні продукти.

Риба, м’ясо, молоко й яйця мають свої обмеження, але пісне меню все одно може бути різноманітним – із кашами, борщем із квасолею, грибними стравами, овочевими рагу, намазками та соліннями.

Що не можна їсти в Успенський піст?

В Успенський піст із меню прибирають м’ясо, птицю, ковбаси, сало, яйця, молоко, вершкове масло, сир, сметану, вершки, йогурт і страви, у складі яких уже є ці продукти. Тобто під заборону потрапляє не лише шматок м’яса чи склянка молока, а й здобна випічка, млинці на молоці, тісто з яйцями, сирні начинки, майонез на яйцях, вершкові соуси й десерти з молочними кремами.

Як харчуватися у піст / Фото unsplash

Сенс посту не в тому, щоб просто замінити одні дорогі продукти іншими. Традиційно в цей період їжа стає простішою: без м’ясних страв, молочних додатків і пишних застільних варіантів. Тому навіть пісне меню краще робити стриманим, але смачним: каша, овочі, гриби, бобові, супи, рагу, пісні пироги, салати, домашні соління.

М’ясо не використовують, бо піст передбачає відмову від скоромної їжі. До цієї категорії належать продукти тваринного походження, які зазвичай роблять стіл більш ситним і святковим: свинина, яловичина, курятина, ковбаси, паштети, бульйони на м’ясі, котлети, відбивні, тушковане м’ясо та начинки з фаршем.

Молочні продукти також не додають, бо вони входять до скоромної їжі. Тому під час посту борщ не заправляють сметаною, кашу не варять на молоці, пюре не роблять із вершковим маслом, а салати не змішують із йогуртовими чи вершковими соусами. Яйця не використовують ні окремо, ні в тісті. Через це варто уважно дивитися на склад готових продуктів: у багатьох булочках, печиві, макаронах, соусах і паніруванні можуть бути яйця або молочні складники.

Рибу в Успенський піст теж не варто ставити в щоденне меню. У церковній традиції вона дозволена лише в окремі святкові дні, тому для звичайних пісних обідів і вечерь краще готувати страви без риби: з овочами, грибами, крупами, квасолею, горохом, сочевицею або нутом.

Чим під час посту замінити рибу і м’ясо?

Найпростіша заміна м’яса в пісних стравах – гриби. Вони дають виразний аромат, добре поєднуються з картоплею, гречкою, рисом, капустою, цибулею й томатним соусом.

З грибами можна приготувати юшку, підливу, начинку для пиріжків, пісні голубці, вареники, деруни або запечену картоплю. Квасоля добре підходить для борщу, салатів, паштетів і намазок. Її можна змішати з часником, олією, лимонним соком, спеціями й отримати густу пасту для тостів або лаваша. У гарячих стравах квасоля додає щільності, тому пісний борщ чи рагу не здаються порожніми.

Горох і сочевиця зручні для супів, пюре, котлет і густих підлив. Гороховий суп можна зробити з цибулею, морквою, сухариками й копченою паприкою. Сочевиця швидше готується, добре тримає форму в рагу й легко поєднується з томатами. Нут можна додавати в салати, тушкувати з овочами або перебивати в хумус. Він має щільну текстуру, тому добре замінює м’ясний компонент у лаваші, теплих мисках із крупами або овочевих стравах.

Для страв, де зазвичай потрібен фарш, можна взяти суміш грибів, рису, гречки, сочевиці, цибулі та моркви. Така начинка підходить для голубців, перцю, пиріжків і млинців на воді. Вона не копіює м’ясо, але дає страві потрібну щільність і виразний смак.

Рибу в пісному меню найкраще замінювати не одним продуктом, а поєднанням смаків. Для салатів підійдуть мариновані огірки, квашена капуста, печений буряк, картопля, цибуля й зелень. Для гарячих страв – гриби, квасоля, нут, томатний соус, запечені овочі та спеції.

Якщо хочеться смаку, схожого на морський, можна додати норі до рису, картопляного салату або пісної намазки. Водорості дають характерний аромат, але не перетворюють страву на рибну. Це зручний варіант для пісних ролів, салатів або закусок. У пісному меню важливо не намагатися повторити м’ясні страви один в один. Краще зробити їх по-іншому: замість котлет із фаршу – грибні або сочевичні, замість м’ясної підливи – грибну, замість рибного салату – картопляний із маринованою цибулею, зеленню й солоними огірками.