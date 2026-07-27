В народной кухне этот пост приходится на обильный конец лета, поэтому меню строили вокруг овощей, грибов, круп, бобовых, зелени, фруктов и домашних заготовок, пишет 24 Канал. Вместо мясных бульонов готовили постные супы, вместо скоромных начинок – грибные, капустные или фасолевые, а для ежедневного стола выбирали простые блюда без лишнего великолепия. Поэтому перед постом важно разобраться не только с тем, что нельзя есть, но и чем заменить привычные продукты.

Рыба, мясо, молоко и яйца имеют свои ограничения, но постное меню все равно может быть разнообразным – с кашами, борщом с фасолью, грибными блюдами, овощными рагами, намазками и соленьями.

Что нельзя есть в Успенский пост?

В Успенский пост из меню убирают мясо, птицу, колбасы, сало, яйца, молоко, сливочное масло, творог, сметану, сливки, йогурт и блюда, в составе которых уже есть эти продукты. То есть под запрет попадает не только кусок мяса или стакан молока, но и сдобная выпечка, блины на молоке, тесто с яйцами, творожные начинки, майонез на яйцах, сливочные соусы и десерты с молочными кремами.

Как питаться в пост / Фото unsplash

Смысл поста не в том, чтобы просто заменить дорогие продукты другими. Традиционно в этот период еда становится более простой: без мясных блюд, молочных добавок и пышных застольных вариантов. Поэтому даже постное меню лучше делать сдержанным, но вкусным: каша, овощи, грибы, бобовые, супы, рагу, песни, пироги, салаты, домашние соления.

Мясо не используют, потому что пост предусматривает отказ от скоромной пищи. К этой категории относятся продукты животного происхождения, обычно делающие стол более сытным и праздничным: свинина, говядина, курятина, колбасы, паштеты, бульоны на мясе, котлеты, отбивные, тушеное мясо и начинки с фаршем.

Молочные продукты также не добавляют, потому что они входят в скоромную пищу. Поэтому во время поста борщ не заправляют сметаной, кашу не варят на молоке, пюре не делают со сливочным маслом, а салаты не смешивают со йогуртовыми или сливочными соусами. Яйца не используют ни по отдельности, ни в тесте. Поэтому следует внимательно смотреть на состав готовых продуктов: во многих булочках, печенье, макаронах, соусах и панировке могут быть яйца или молочные составляющие.

Рыбу в Успенский пост тоже не стоит ставить в ежедневное меню. В церковной традиции она разрешена только в отдельные праздничные дни, поэтому для обычных постных обедов и ужинов лучше готовить блюда без рыбы: с овощами, грибами, крупами, фасолью, горохом, чечевицей или нутом.

Чем во время поста заменить рыбу и мясо?

Простейшая замена мяса в постных блюдах – грибы. Они дают отчетливый аромат, хорошо сочетаются с картофелем, гречкой, рисом, капустой, луком и томатным соусом.

С грибами можно приготовить уху, подливку, начинку для пирожков, песни голубцы, вареники, деруны или запеченный картофель. Фасоль хорошо подходит для борща, салатов, паштетов и намазок. Ее можно смешать с чесноком, растительным маслом, лимонным соком, специями и получить густую пасту для тостов или лаваша. В горячих блюдах фасоль придает плотности, поэтому постный борщ или рагу не кажутся пустыми.

Горох и чечевица удобны для супов, пюре, котлет и густых подливов. Гороховый суп можно сделать с луком, морковью, сухариками и копченой паприкой. Чечевица быстрее готовится, хорошо держит форму в рагу и легко смешивается с томатами. Нут можно добавлять в салаты, тушить с овощами или перебивать в хумусе. Он имеет плотную текстуру, поэтому хорошо заменяет мясной компонент в лаваше, теплых мисках с крупами или овощными блюдами.

Для блюд, где обычно требуется фарш, можно взять смесь грибов, риса, гречихи, чечевицы, лука и моркови. Такая начинка подходит для голубцов, перца, пирожков и блинчиков на воде. Она не копирует мясо, но дает блюду нужную плотность и выразительный вкус.

Рыбу в постном меню лучше заменять не одним продуктом, а сочетанием вкусов. Для салатов подойдут маринованные огурцы, квашеная капуста, печеная свекла, картофель, лук и зелень. Для горячих блюд – грибы, фасоль, нут, томатный соус, запеченные овощи и специи.

Если хочется вкуса, похожего на морской, можно добавить нори к рису, картофельному салату или постной намазке. Водоросли дают характерный аромат, но не превращают блюдо в рыбное. Это удобный вариант для постных роллов, салатов или закусок. В постном меню важно не пытаться повторить мясные блюда друг в друга. Лучше сделать их по-другому: вместо котлет из фарша – грибные или чечевичные, вместо мясной подливы – грибную, вместо рыбного салата – картофельный с маринованным луком, зеленью и солеными огурцами.