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18 червня, 17:30
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Смачніше вже не вигадати: 3 літні страви з кабачків, які слід приготувати негайно

Марта Касіянчук
Основні тези
  • З кабачків можна приготувати безліч смачних і корисних страв. Наприклад, оладки, запіканки, ікру, суп-пюре, фаршировані кабачки, а також різноманітні закуски та салати.
  • Сьогодні пропонуємо 3 рецепти, які здивують навіть бувалу господиню. А сім'я буде в захваті від результату.

В сезон кабачків багато господинь шукають оригінальні рецепти з ними. Цей бюджетний, смачний і корисний для здоров'я овоч можна поєднати буквально з усім.

І найчастіше з нього готують млинці, оладки, салати, рагу, запіканки тощо. Але, якщо хочеться чогось новенького – 24 Канал пропонує 3 небанальні літні рецепти з кабачків.

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3 страви з кабачків, які варто приготувати цього літа

  1. Суп з кабачків
  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 6 – 8

Інгредієнти:
– 1,3 кілограма кабачків; 
– 2 цибулі;
– 2 зубчики часнику;
– 4 столові ложки олії
– 5 склянок води;
– сіль і перець – до смаку.

Приготування:

  1. У великій каструлі нагрійте олію. Додайте цибулю і часник та смажте їх на слабкому вогні, часто помішуючи – до м'якості, близько 7 хвилин.
     
  2. Додайте туди нарізані маленькими скибочками кабачки і готуйте далі, часто помішуючи – близько 10 хвилин.
     
  3. Тепер додайте воду і доведіть все до кипіння. Варіть ще 10 хвилин, доки кабачки не стануть дуже м'якими.
     
  4. Перебийте суп за допомогою блендера до стану однорідного пюре. Тоді заправте сіллю і перцем. Подавайте за бажанням у гарячому, чи охолодженому вигляді.

Смачного!

  1. Кабачкові оладки
  • Час: 30 хвилин
  • Порції:

Інгредієнти:
– 400 грамів кабачків;
– 2 яйця;
– 100 грамів борошна;
– сіль – до смаку;
– сметана.


Кабачкові оладки зі сметаною / Фото skinnytaste

Приготування:

  1. Натріть на велику тертку кабачки, посоліть і залиште на 5 хвилин, щоб вони випустили зайву вологу. Відіжміть, а зайвий сік злийте.
     
  2. Додайте яйця і перемішайте.
     
  3. Потім поступово додайте борошно і з'єднайте в однорідну консистенцію.
     
  4. Обсмажте оладки до золотистої скоринки на сковороді, потім на 5 хвилин відправте в розігріту духовку до 180 градусів. Подавайте зі сметаною.

Готово!

  1. Гостра закуска з кабачків
  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 4

Інгредієнти:
– 400 грамів кабачків;
– 1/2 чайної ложки сухого меленого гострого перцю;
– 1 столова ложка паприки меленої;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– сіль – до смаку.

Приготування:

  1. Помийте і поріжте брусочками кабачки.
     
  2. Покладіть їх в миску і присипте сіллю, паприкою, влийте оливкову олію і добре перемішайте.
     
  3. Викладіть все на лист, застелений пергаментом і запікайте в духовці протягом 10 хвилин при температурі 200 градусів.

Смачного!

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