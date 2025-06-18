Смачніше вже не вигадати: 3 літні страви з кабачків, які слід приготувати негайно

В сезон кабачків багато господинь шукають оригінальні рецепти з ними. Цей бюджетний, смачний і корисний для здоров'я овоч можна поєднати буквально з усім.

І найчастіше з нього готують млинці, оладки, салати, рагу, запіканки тощо. Але, якщо хочеться чогось новенького – 24 Канал пропонує 3 небанальні літні рецепти з кабачків.

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3 страви з кабачків, які варто приготувати цього літа

Суп з кабачків

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– 1,3 кілограма кабачків;

– 2 цибулі;

– 2 зубчики часнику;

– 4 столові ложки олії

– 5 склянок води;

– сіль і перець – до смаку.

Приготування:

У великій каструлі нагрійте олію. Додайте цибулю і часник та смажте їх на слабкому вогні, часто помішуючи – до м'якості, близько 7 хвилин.

Додайте туди нарізані маленькими скибочками кабачки і готуйте далі, часто помішуючи – близько 10 хвилин.

Тепер додайте воду і доведіть все до кипіння. Варіть ще 10 хвилин, доки кабачки не стануть дуже м'якими.

Перебийте суп за допомогою блендера до стану однорідного пюре. Тоді заправте сіллю і перцем. Подавайте за бажанням у гарячому, чи охолодженому вигляді.

Смачного!

Кабачкові оладки

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів кабачків;

– 2 яйця;

– 100 грамів борошна;

– сіль – до смаку;

– сметана.



Кабачкові оладки зі сметаною / Фото skinnytaste

Приготування:

Натріть на велику тертку кабачки, посоліть і залиште на 5 хвилин, щоб вони випустили зайву вологу. Відіжміть, а зайвий сік злийте.

Додайте яйця і перемішайте.

Потім поступово додайте борошно і з'єднайте в однорідну консистенцію.

Обсмажте оладки до золотистої скоринки на сковороді, потім на 5 хвилин відправте в розігріту духовку до 180 градусів. Подавайте зі сметаною.

Готово!

Гостра закуска з кабачків

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів кабачків;

– 1/2 чайної ложки сухого меленого гострого перцю;

– 1 столова ложка паприки меленої;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– сіль – до смаку.

Приготування:

Помийте і поріжте брусочками кабачки.

Покладіть їх в миску і присипте сіллю, паприкою, влийте оливкову олію і добре перемішайте.

Викладіть все на лист, застелений пергаментом і запікайте в духовці протягом 10 хвилин при температурі 200 градусів.

Смачного!

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