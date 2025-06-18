Смачніше вже не вигадати: 3 літні страви з кабачків, які слід приготувати негайно
- З кабачків можна приготувати безліч смачних і корисних страв. Наприклад, оладки, запіканки, ікру, суп-пюре, фаршировані кабачки, а також різноманітні закуски та салати.
- Сьогодні пропонуємо 3 рецепти, які здивують навіть бувалу господиню. А сім'я буде в захваті від результату.
В сезон кабачків багато господинь шукають оригінальні рецепти з ними. Цей бюджетний, смачний і корисний для здоров'я овоч можна поєднати буквально з усім.
І найчастіше з нього готують млинці, оладки, салати, рагу, запіканки тощо. Але, якщо хочеться чогось новенького – 24 Канал пропонує 3 небанальні літні рецепти з кабачків.
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3 страви з кабачків, які варто приготувати цього літа
- Суп з кабачків
- Час: 40 хвилин
- Порції: 6 – 8
Інгредієнти:
– 1,3 кілограма кабачків;
– 2 цибулі;
– 2 зубчики часнику;
– 4 столові ложки олії
– 5 склянок води;
– сіль і перець – до смаку.
Приготування:
- У великій каструлі нагрійте олію. Додайте цибулю і часник та смажте їх на слабкому вогні, часто помішуючи – до м'якості, близько 7 хвилин.
- Додайте туди нарізані маленькими скибочками кабачки і готуйте далі, часто помішуючи – близько 10 хвилин.
- Тепер додайте воду і доведіть все до кипіння. Варіть ще 10 хвилин, доки кабачки не стануть дуже м'якими.
- Перебийте суп за допомогою блендера до стану однорідного пюре. Тоді заправте сіллю і перцем. Подавайте за бажанням у гарячому, чи охолодженому вигляді.
Смачного!
- Кабачкові оладки
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів кабачків;
– 2 яйця;
– 100 грамів борошна;
– сіль – до смаку;
– сметана.
Кабачкові оладки зі сметаною / Фото skinnytaste
Приготування:
- Натріть на велику тертку кабачки, посоліть і залиште на 5 хвилин, щоб вони випустили зайву вологу. Відіжміть, а зайвий сік злийте.
- Додайте яйця і перемішайте.
- Потім поступово додайте борошно і з'єднайте в однорідну консистенцію.
- Обсмажте оладки до золотистої скоринки на сковороді, потім на 5 хвилин відправте в розігріту духовку до 180 градусів. Подавайте зі сметаною.
Готово!
- Гостра закуска з кабачків
- Час: 15 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів кабачків;
– 1/2 чайної ложки сухого меленого гострого перцю;
– 1 столова ложка паприки меленої;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– сіль – до смаку.
Приготування:
- Помийте і поріжте брусочками кабачки.
- Покладіть їх в миску і присипте сіллю, паприкою, влийте оливкову олію і добре перемішайте.
- Викладіть все на лист, застелений пергаментом і запікайте в духовці протягом 10 хвилин при температурі 200 градусів.
Смачного!
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