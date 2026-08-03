Кавун із бринзою, у банці й у склянці: 3 ідеї, які варто спробувати влітку

Літо – найкращий час для кавуна: його вже багато на ринках, він солодкий, соковитий і легко стає основою не лише для десерту після обіду. А 3 серпня ще й відзначають День кавуна, тож це хороший привід подивитися на нього трохи ширше.

З кавуна можна зробити холодний салат з огірком, бринзою та м’ятою, швидкий лимонад або навіть заготівлю на зиму, інформує 24 Канал. Усі три варіанти різні на смак, але мають одну спільну перевагу – не забирають багато часу в сезон, коли хочеться простих і свіжих страв.

Як приготувати салат із кавуна, огірків та бринзи?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2 – 3

Інгредієнти:

– 400 грамів кавуна;

– 2 огірки;

– 50 грамів руколи;

– 100 грамів бринзи або фелати;

– 10 листочків м’яти;

– 1 перець чилі;

– 6 столових ложок оливкової олії;

– сіль до смаку;

– чорний мелений перець до смаку.

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Приготування:

Кавун очистьте від шкірки та наріжте середніми кубиками. Кісточки можна забрати або залишити за бажанням. Огірки помийте й також наріжте середніми кубиками. Перекладіть кавун та огірки в миску, додайте руколу, листочки м’яти й тонко нарізаний перець чилі. Полийте салат оливковою олією, додайте сіль і чорний мелений перець до смаку. Бринзу або фелату розкришіть руками, додайте до салату й обережно перемішайте, щоб шматочки кавуна зберегли форму.

Як приготувати кавун на зиму?

Час : 40 хвилин + охолодження

: 40 хвилин + охолодження Порцій: залежить від кількості банок

Інгредієнти:

– кавун;

– лавровий лист до смаку;

– духмяний перець до смаку.

Для маринаду на 1 літр води:

– 4 столові ложки цукру;

– 1 столова ложка солі;

– 60 мілілітрів оцту.

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Приготування:

Кавун виберіть стиглий, солодкий, але не перезрілий. Шкірка має бути щільною, без тріщин. Зріжте верхню частину кавуна, очистьте тонкий верхній шар шкірки, але залиште трохи зеленої частини, щоб шматочки краще тримали форму. Наріжте кавун трикутними скибками, як звичайні дольки. На дно чистої банки покладіть лавровий лист і кілька горошин духмяного перцю. Щільно викладіть шматочки кавуна в банку зрізом донизу, а шкіркою догори. Заповнюйте банку щільно, бо після заливання окропом кавун трохи осяде. Залийте кавуни окропом без солі, цукру й оцту, накрийте кришкою та залиште на 10 – 15 хвилин, щоб шматочки добре прогрілися. Потім злийте воду з банки в каструлю, додайте цукор, сіль та оцет із розрахунку на 1 літр води. Доведіть маринад до кипіння й одразу залийте ним кавуни. Щільно закрутіть банки кришками, переверніть догори дном, укутайте ковдрою та залиште до повного охолодження.

Як приготувати лимонад із кавуна?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 3 – 4

Інгредієнти:

– 700 грамів кавуна;

– 0,5 лимона;

– 1 – 2 столові ложки меду;

– 500 мілілітрів води;

– лід до смаку.

Як виглядає лимонад з кавуна: дивіться відео

Приготування: