З кавуна можна зробити холодний салат з огірком, бринзою та м’ятою, швидкий лимонад або навіть заготівлю на зиму, інформує 24 Канал. Усі три варіанти різні на смак, але мають одну спільну перевагу – не забирають багато часу в сезон, коли хочеться простих і свіжих страв.
Як приготувати салат із кавуна, огірків та бринзи?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2 – 3
Інгредієнти:
– 400 грамів кавуна;
– 2 огірки;
– 50 грамів руколи;
– 100 грамів бринзи або фелати;
– 10 листочків м’яти;
– 1 перець чилі;
– 6 столових ложок оливкової олії;
– сіль до смаку;
– чорний мелений перець до смаку.
Що додати до салату: дивіться відео
Приготування:Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
- Кавун очистьте від шкірки та наріжте середніми кубиками.
- Кісточки можна забрати або залишити за бажанням.
- Огірки помийте й також наріжте середніми кубиками. Перекладіть кавун та огірки в миску, додайте руколу, листочки м’яти й тонко нарізаний перець чилі. Полийте салат оливковою олією, додайте сіль і чорний мелений перець до смаку.
- Бринзу або фелату розкришіть руками, додайте до салату й обережно перемішайте, щоб шматочки кавуна зберегли форму.
Як приготувати кавун на зиму?
- Час: 40 хвилин + охолодження
- Порцій: залежить від кількості банок
Інгредієнти:
– кавун;
– лавровий лист до смаку;
– духмяний перець до смаку.
Для маринаду на 1 літр води:
– 4 столові ложки цукру;
– 1 столова ложка солі;
– 60 мілілітрів оцту.
Як зробити консервацію з кавуна: дивіться відео
Приготування:
- Кавун виберіть стиглий, солодкий, але не перезрілий.
- Шкірка має бути щільною, без тріщин. Зріжте верхню частину кавуна, очистьте тонкий верхній шар шкірки, але залиште трохи зеленої частини, щоб шматочки краще тримали форму.
- Наріжте кавун трикутними скибками, як звичайні дольки.
- На дно чистої банки покладіть лавровий лист і кілька горошин духмяного перцю.
- Щільно викладіть шматочки кавуна в банку зрізом донизу, а шкіркою догори. Заповнюйте банку щільно, бо після заливання окропом кавун трохи осяде.
- Залийте кавуни окропом без солі, цукру й оцту, накрийте кришкою та залиште на 10 – 15 хвилин, щоб шматочки добре прогрілися. Потім злийте воду з банки в каструлю, додайте цукор, сіль та оцет із розрахунку на 1 літр води.
- Доведіть маринад до кипіння й одразу залийте ним кавуни.
- Щільно закрутіть банки кришками, переверніть догори дном, укутайте ковдрою та залиште до повного охолодження.
Як приготувати лимонад із кавуна?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 3 – 4
Інгредієнти:
– 700 грамів кавуна;
– 0,5 лимона;
– 1 – 2 столові ложки меду;
– 500 мілілітрів води;
– лід до смаку.
Як виглядає лимонад з кавуна: дивіться відео
Приготування:
- Кавун очистьте від шкірки, за бажанням заберіть кісточки та наріжте м’якуш шматочками.
- Перекладіть кавун у чашу блендера, додайте сік половини лимона й мед. Замість меду можна використати цукрову пудру або сироп. Перебийте все до однорідності.
- Влийте воду — звичайну або газовану — і ще раз коротко перемішайте.
- Спробуйте лимонад і за потреби додайте ще трохи меду або лимонного соку до смаку.
- Подавайте напій добре охолодженим, із льодом.